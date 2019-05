`La leggendaria storia di Heisenberg` in scena al teatro di Sori

Liguria - La Stagione di Soriteatro 2018/2019 prosegue venerdì 10 maggio (ore 21) al teatro di Sori con la nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure, La leggendaria storia di Heisenberg e dei fisici di Farm Hall di e con Gabriella Greison, diretta da Sergio Maifredi. Lo spettacolo è in prima nazionale.



Gabriella Greison, drammaturga, fisica, attrice e scrittrice, ha appena pubblicato un romanzo con lo stesso titolo, che sarà presentato martedì 7 maggio alle ore 18 alla libreria “L’Amico Ritrovato” di Genova (via Luccoli 98 r., tel. 010 3014803). Il libro viene presentato a Genova martedì, lo spettacolo debutta a Sori venerdì.



La leggendaria storia di Heisenberg e dei fisici di Farm Hall (uscito il2 maggio per Salani) e` una storia dimenticata, tramandata solo da racconti orali. Gabriella Greison e` andata sul posto e ha raccolto tutti i dettagli di questa vicenda sconvolgente. Grazie al suo reportage in Germania e in Inghilterra, la` dove tutto e` accaduto, e` riuscita a ricostruire quella che potrebbe sembrare una leggenda. E invece non lo e`. È tutto vero. Una verita` che ha cambiato per sempre la storia della fisica e del mondo. In questo racconto è presente anche una storia dentro la storia. Si tratta del ritratto di Lise Meitner, la fisica viennese a cui è stato negato il premio Nobel per la fisica, e che - con questo racconto - finalmente si prende lo spazio che merita. Gabriella Greison la rende omaggio, riscrivendo la storia, e rendendola finalmente protagonista.

Sinossi