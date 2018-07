`Liguria delle Arti`, gli appuntamenti dal 2 al 4 agosto

Liguria - Prosegue con successo Liguria delle Arti, che questa settimana ci porta nel ponente della nostra regione. Il primo appuntamento è per giovedì 2 agosto a Celle Ligure (SV)per scoprire la Chiesa di San Michele Arcangelo che ospita il Polittico di San Michele di Perin del Vaga e la Pala d’altare di Domenico Piola. Venerdì 3 agosto ci si sposta a Vendone(SV), in frazione Castellaro, per visitare il Parco Museale Rainer Kriester e il Museo delle Torri. Sabato 4 agosto infine, si va alla scoperta della Chiesa di San Nicolò da Bari a Perinaldo, nell’imperiese. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21 e sono ad ingresso libero.



Proposto da Teatro Ipotesi in collaborazione con Regione Liguria, Teatro Nazionale di Genova, Conservatorio Niccolò Paganini, Polo Museale della Liguria e con il sostegno di Coop Liguria, il progetto Liguria della Arti coniuga teatro, musica, letteratura e arte in un ciclo di appuntamenti itineranti con la direzione artistica dell’attore, regista e autore Pino Petruzzelli. Da Santa Margherita Ligure a Taggia, da Celle Ligure a Ventimiglia: sono tantissimi i tesori nascosti della Liguria, un vero museo diffuso con opere di artisti quali Joan Mirò, Francis Bacon, Parmigianino, Luca Cambiaso, solo per citarne alcuni. Per ognuno degli eventi sono stati coinvolti autorevoli storici dell’arte e giovani talenti musicali. A completare questi simposi sulla bellezza, le pagine immortali di poesia e letteratura interpretate da Pino Petruzzelli con aneddoti o episodi legati alla genesi di quelle pagine per coinvolgere ogni spettatore in modo multisensoriale e fornirgli un kit di sopravvivenza contro la barbarie del mondo.



Celle Ligure è nota soprattutto come località turistica e per aver dato i natali a Papa Sisto IV. Nella Chiesa di San Michele Arcangelo si può ammirare lo splendido Polittico a otto tavole di Perin del Vaga e la Pala d’altare di Domenico Piola. Ad illustrarle la storica dell’arte Beatrice Astrua. Pino Petruzzelli legge pagine di Renzo Piano, Camillo Sbarbaro, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Edoardo Sanguineti. Il violinista Eliano Calamaro esegue musiche di Nicolò Paganini.



Vendone è situato sulle colline immerse negli olivi dell’entroterra di Albenga, lungo la Valle Arroscia. È un piccolo comune composto da nove frazioni. Una di queste, Castellaro, ospita il Parco Museale Rainer Kriester, struttura permanente all’aperto che espone più di 35 grandi opere in pietra dell’omonimo scultore tedesco. A pochi passi dalle sculture ha trovato casa anche il Museo delle Torri con le opere di maestri ceramisti delle maggiori scuole italiane. A guidare la visita al Parco e al Museo la critica d’arte Silvia Bottaro. Pino Petruzzelli interpreta pagine di Salvatore Quasimodo, Gabriello Chiabrera, Francesco Biamonti, Liana Millu e altri. I brani di Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Felice Cascione e Luigi Tenco sono cantati da Letizia Panarello.



Perinaldo conserva fra i suggestivi vicoli, molti riferimenti al suo illustre figlio Gian Domenico Cassini che divenne astronomo di Re Sole. Nella Chiesa di San Nicolò da Bari, si trova la Madonna del suffragio della scuola del Guercino, che Cassini donò al suo paese. A raccontare la tela è la storica dell’arte Valentina Fiore. Pino Petruzzelli legge Mario Soldati, Francesco Biamonti e Giuseppe Conte. Giulia Carlini e Giacomo Biagi eseguono musiche di Antonio Vivaldi e dello stesso Biagi



