`Marimba e Pianoforte` in concerto al Teatro Sociale di Camogli

Liguria - Francesco Bissanti (pianoforte) e Angelo La Manna (marimba) sabato 16 marzo propongono al Teatro Sociale di Camogli (ore 21) un concerto particolarmente originale, per la carica innovativa delle trascrizioni realizzate dai due musicisti che propongono in una chiave inconsueta alcuni fra i più grandi compositori del '900: Gershwin, Satie, Debussy, Milaud, Glennie e Rachmaninov.



Spesso confusa con lo xilofono, di cui ricorda la struttura e dal quale si diversifica per i tasti di legno di grandezze diverse, la marimba è uno strumento a percussione di origine africana, formato inizialmente da una serie di piccole tavole di legno duro, sotto le quali venivano disposte, come risonatori, zucche essiccate e svuotate o grosse canne di bambù. Lo strumento moderno è costituito da una serie di tasti di legno, di differente lunghezza e larghezza, disposti secondo lo stesso ordine che ritroviamo nelle tastiere dei pianoforti (tasti neri, tasti bianchi); nel registro basso i tasti sono lunghi e larghi; man mano che ci si sposta verso il registro acuto i tasti diventano più stretti e più corti. Ad ogni tasto è associata una canna di risonanza che amplifica il suono prodotto dalla percussione del suddetto tasto mediante appositi battenti. Il moderno repertorio per marimba include brani solistici, ensembles di percussioni, concerti per marimba e orchestra, jazz ensembles. I compositori contemporanei hanno utilizzato sempre più spesso il suono unico della marimba, ed è ormai comune trovarla nella nuova musica.



Il Duo composto da Francesco Bissanti (foggiano di Apricena ma naturalizzato bergamasco) e Angelo La Manna (napoletano) nasce nel 2013 e riscuote subito grandi successi in molti concorsi vinti e consensi del pubblico; un sodalizio particolare tra due strumenti diversi la cui fusione genera infinite possibilità timbriche, armoniche e melodiche. Entrambi i musicisti, parallelamente all'esperienza cameristica, percorrono una carriera solistica di successo. Il Duo riceve il 1° premio al IX Concorso Internazionale "Città di Asti" sezione musica da camera vincendo anche il 1° premio come "gradimento del pubblico"; 1° premio all'XI concorso Internazionale Musicale "Città di Pesaro"; 1° premio al VII concorso Nazionale di Esecuzione Musicale "Città di Piove di Sacco"; 1° premio al II concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Le Note Sinfonie" di Castel Ritaldi (Pg); 2° premio al XXI European Music Competition di Moncalieri; 2° premio al III concorso internazionale di musica da camera "Miryam e P.Vacchelli" di Piadena (Cr).