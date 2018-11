“Natalealmare”: cartellone scintillante ricco di sorprese, spettacolo e allegria

Liguria - Un mese fa Rapallo era diventata la città simbolo della devastazione del mare, ora torna ad essere la città simbolo del Natale e della ripresa.



«Abbiamo lavorato tutti insieme, da subito, per riportare la città alla sua bellezza e funzionalità e lo continueremo a fare. Ora è la città stessa che chiede di mantenere viva questa che è ormai diventata un’attesa tradizione, Natalealmare, una grande attrazione, capace di attirare a Rapallo migliaia di turisti e di donare ai residenti la forza e la voglia di andare avanti. Come si dice: è quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a giocare, noi lo facciamo col sorriso e diffondendo la gioia delle feste, perché raccogliamo una volontà condivisa di rilancio, che il Natale può davvero far decollare», così l’assessore Elisabetta Lai, che si fa portavoce del sentire della città e alle sue parole fanno eco quelle del Sindaco, Carlo Bagnasco:



«Arriva il Natale, la città si accende di luci e con essa s’illumina la speranza e la voglia di ripartire che risiede nei nostri cuori. Giunto alla V edizione il “Natale al Mare di Rapallo” assume quest’anno un significato ancor più profondo, che va ricercato nella natura stessa della festività, intesa come un nuovo inizio, un sentimento oggi più che mai condiviso con la cittadinanza, che ha bisogno di una carica di entusiasmo e di un’iniezione di serenità, dopo la violenta mareggiata delle scorso Ottobre, che ha colpito tutti noi. Protagonisti assoluti i bambini: i più piccini saranno sia i fruitori principali delle tante iniziative pensate per loro, sia gli attori protagonisti attraverso "l'albero dei buoni propositi". Un albero davvero speciale, addobbato non da palline ma da biglietti che raccolgono i pensieri e i sentimenti più profondi di ogni bimbo».



Fra le sorprese di quest’anno, infatti, una dolcissima iniziativa, che parte dai rapallesi più piccoli, i bambini delle scuole materne e primarie della città, che hanno letteralmente invaso il Comune di biglietti e pensieri di augurio, a tal punto, che si è deciso di dedicare uno spazio speciale a questa sorprendente iniziativa. E’ nato così: “L’albero dei buoni propositi”, che a dire il vero sarà un intero “Giardino dei buoni propositi”, infatti sono oltre cinquecento i biglietti realizzati dai bambini, che addobberanno gli alberi di limone di piazza Garibaldi, diffondendo l’allegria e la capacità di sperare e sognare dei più piccoli, affinché diventi contagiosa anche fra i più grandi. “L’albero dei buoni propostiti” sarà inaugurato, giovedì 6 dicembre, alle ore 10, in una festosa cerimonia, con la partecipazione degli alunni delle scuole coinvolte, che affideranno idealmente al Sindaco, Carlo Bagnasco, i loro speciali messaggi.

“Natalealmare” edizione 2018 proporrà oltre sessanta eventi per una festa lunghissima, che inizierà sabato 1 dicembre e proseguirà sino all’Epifania, con iniziative dedicate all’avvicinamento al Natale, allo shopping, ai giorni di festa, al Capodanno e alla Befana, capaci di divertire, intrattenere e far sognare grandi e piccini.

Primo fra tutti “La Casa di Babbo Natale” pezzo forte della kermesse, che senza dubbio ha avuto un ruolo determinante nell’ammissione di “Natalealmare” nel progetto ITALIVE.IT, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, promosso da Codacons e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti, finalizzato ad informare gli automobilisti di quanto offra il territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche.



Per chi c’è già stato sarà l’occasione per ritrovare tanti amici graditi, dal coro dei pinguini ai folletti, a tanti altri personaggi, che popolano la dimora di Santa Claus. Per chi vi farà visita per la prima volta sarà un autentico tuffo in un mondo sorprendente e fiabesco, capace di stupire e stregare non soltanto i più piccini ma anche gli adulti. Insomma si avvicina l’ora X, il momento tanto atteso, in cui si accenderanno le luci e si aprirà la porta della casa del rubicondo e bonario omone vestito di rosso, che fa sognare i bambini durante le feste più belle dell’anno. La location sarà diversa dagli anni scorsi ma altrettanto spettacolare, infatti, la casa al mare di Babbo Natale, “sfrattata” dalla forza della mareggiata, che ha reso inaccessibile il Castello, è ritornata all’antico, nella bellissima Villa Devoto, dov’era già stata allestita nella prima edizione di “Natalealmare” nel 2014. La sontuosa installazione realizzata interamente a mano, con ago filo e tanta fantasia da Oriana Pagan e Ilaria Costa, torna ad incantare il suo pubblico, con tanti dettagli accurati e artigianali, che la rendono unica nel panorama nazionale, per originalità e qualità.



L’attesa inaugurazione dell’edizione 2018 è per sabato 1 dicembre, alle ore 16, quando la città si trasformerà in un’intera scatola delle meraviglie. Se da una parte Babbo Natale spalancherà le porte della sua casa per accogliere i visitatori, già a partire dalle 15.30 le vie cittadine saranno invase dalla Xmas Street Parade, a cura del Moto Club Colombo, un festoso e colorato corteo natalizio, che attraverserà il centro, trascinando tutti nell’atmosfera di festa in compagnia della musica del Corpo Bandistico e delle evoluzioni delle Rapallo Cheers.

Natale è anche shopping e regali e allora ecco le iniziative in campo commerciale: “Christmas’ streets” (a cura del CIV) e il concorso (a cura del COR) “Jolly”, (partito il 16 novembre). Quest’anno saranno tutte le vie dello shopping a vestirsi a festa e ogni attività commerciale accoglierà la clientela in perfetto Christmas Style, strutture in legno, che riproducono le facciate della tradizionali “casette” agghindate per la ricorrenza, daranno il benvenuto nei vari esercizi commerciali, in centro città trasformato in un fiabesco villaggio di Natale diffuso. E per chi tenterà la fortuna nei negozi aderenti a “Jolly” la possibilità di vincere fino a mille 500 euro.



Anche quest’anno il calendario di tutte le iniziative potrà essere consultato sui social e sul sito: www.natalealmare.it per non perdere neppure uno dei tanti appuntamenti in programma.