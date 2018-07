`Nuove Terre, le arti della scena`a Framura, Bonassola, Deiva Marina, Moneglia

Liguria - Framura, Bonassola, Deiva Marina e Moneglia, splendidi comuni del Levante ligure, si uniscono anche quest'anno nel segno della cultura, dal 20 al 25 agosto diventano le tappe di Nuove Terre-Le arti della scena, un percorso in 12 spettacoli dedicato al teatro contemporaneo, tra repertorio e novità, sul filo dei rapporti tra generazioni, nella vita come nel teatro. A presentare il programma oggi nella sede di Fondazione Carispezia, Elda Belsito, Consigliere di indirizzo della Fondazione, Marco Pasquinucci, direttore del Festival, i vice sindaco di Framura, Walter Lanzone (vice sindaco di Framura), Piera Gandolfi (vice sindaco di Bonassola), Giovanna Bertamino (vice sindaco di Deiva Marina), e il sindaco di Moneglia.



Annunciata con successo dall'anteprima del 30 giugno per Liguria delle Arti, la manifestazione ideata e organizzata da Officine Papage è realizzata con il sostegno di Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore) nell'ambito dell'edizione 2018 del bando "Performing Arts" per il Progetto di rete Nuove Terre – le Arti della Scena, e di Fondazione Carispezia nell'ambito del bando EVENTI CULTURALI 2018.



Il programma scelto dal direttore artistico Marco Pasquinucci accosta artisti di peso ormai storico come Roberto Latini che apre la kermesse con il suo Cantico dei Cantici (20/07), La Molli di Arianna Scommegna (30/07) Antonella Questa (06/08), Ugo Dighero in Mistero Buffo (10/08), Massimiliano Civica e Armando Pironzi (Un quaderno per l'inverno, 05/08) a artisti giovanissimi ma già pluripremiati, come il Collettivo L'Amalgama (23/07), Turconi/De Blasio (24/07) e Tiziana Francesca Vaccaro (17/08). Novità assoluta: lo spettacolo Imitation of Love, una performance in 10 round tra genitori e figli firmata da Officine Papage e dal duo italo/australiano Cuocolo/Bosetti, che dopo 20 anni di successo in coppia torna a lavorare in un gruppo (22/08). Fuori dal coro, il folle DJ in On Air di Fidelio (08/08), un evento in collaborazione con Circumnavigando Festival/Sarabanda.



Per avvicinare il pubblico al festival ci saranno anche le attività collaterali. Prima degli spettacoli, Interferenze: incursioni performative a sorpresa in spiaggie, alberghi e ristoranti, con le 3 compagnie under 35 e gli operatori di Papage e Notti con l'Artista, incontri conviviali alla fine di ogni spettacolo. Mentre il servizio In bici a teatro ci permetterà di raggiungere con facilità i luoghi delle performance.



"La programmazione si sviluppa su tre assi" – dichiara Marco Pasquinucci – "drammaturgia contemporanea, dimensione multidisciplinare, rapporto intergenerazionale. Il sottotitolo 'le arti della scena' sottolinea proprio la volontà di creare un'offerta varia, per rispondere alle esigenze di più target: adulti, bambini, famiglie, turisti, cittadini. Tutti potremo divertirci, ma anche riflettere, sotto le stelle. E per farlo insieme abbiamo inventato le brevi incursioni performative di Interferenze e le Notti con l'Artista. Saranno esperienze che ci avvicineranno ai nuovi linguaggi, ci aiuteranno a conoscerli meglio."