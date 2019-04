“Quell´altra Tour”, Alexia in esclusiva a Rapallo

Liguria - Cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo, otto Dischi d'Oro e due di Platino. Venticinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la carriera di una delle cantanti più apprezzate all'estero: Alexia. Una data zero, un live preparato in vista del suo nuovo tour estivo che accenderà gli entusiasmi dei fan al ritmo dei brani più belli del suo repertorio, tra cui Uh la la

la, Gimme Love, Happy, Dimmi come, Per dire di no, canzone vincitrice del Festival di Sanremo.



Nella splendida cornice del Lungomare Vittorio Veneto di Rapallo, venerdì 12 aprile 2019

con il suo “Quell'altra Tour”, Alexia regalerà al pubblico tutta la grinta della sua anima soul, dance e blues in un live che farà da apripista alla 24esima edizione di Palco sul Mare Festival, la manifestazione di musica e cabaret organizzata da Videobox sotto la direzione artistica di Max Garbarino, rassegna che gode da sempre del sostegno di Regione Liguria. Alexia ha conquistato intere generazioni con il suo ritmo soul dance e pop, scalando le classifiche di vendita anche oltre i confini nazionali. Dopo una pausa dalle scene l’artista ritorna sul palco con una grande consapevolezza e maturità artistica. Tante novità in questo suo nuovo tour e

un nuovo modo di vivere la vita: “Quell’altra” racconta la carriera di un’artista che ha iniziato da giovanissima e che, oggi, a cinquant’anni riscopre la sua dimensione, più matura e consapevole. Con la produzione artistica di Mario Lavezzi, il suo tredicesimo album si compone di 10 brani inediti anticipati dal singolo “Beata gioventù”