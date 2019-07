`Rapallo al pianoforte`, giovedì e venerdì nel Centro Storico

Liguria - Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, dalle 18:00 alle 23:00, Rapallo ospiterà la terza edizione della rassegna interamente dedicata al pianoforte.



Il Chiosco della Musica, i giardini Ezra Pound e le principali piazzette del centro storico, Cavour, della Chiappa e Da Vico, saranno trasformati in isole musicali a cielo aperto, dalle quali si diffonderanno melodiche note che creeranno una suggestiva atmosfera in tutta la cittadina del Tigullio.



"Rapallo al pianoforte" vedrà impegnati oltre trenta musicisti provenienti da tutta Italia che, alternandosi alla tastiera di cinque pianoforti a mezza coda, interpreteranno il loro programma, dando vita, in contemporanea, a cinque diversi concerti.



Nata con l'intento di dare spazio ai nuovi talenti e promuovere la musica classica tra la gente, la maratona musicale sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria del maestro Andrea Bacchetti (www.andreabacchetti.net) che si esibirà nel corso dei due giorni, dalle 21:30, nel Chiosco della Musica.



Particolarmente attesa anche la performance, innovativa e dinamica, di Paola Biondi e Debora Brunialti (www.biondibrunialti.it), pianiste conosciute in tutto il mondo per il loro potere comunicativo, che si esibiranno in un concerto a quattro mani la sera del 1° agosto, a partire dalle 19:30, nelle piazzette del centro storico.