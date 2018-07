`Rapallo al pianoforte`, venerdì e sabato dalle 18 alle 23

Liguria - Venerdì 27 e sabato 28 luglio, dalle 18.00 alle 23.00, Rapallo ospiterà la seconda edizione della rassegna interamente dedicata al pianoforte. La maratona musicale vedrà impegnati oltre trenta pianisti che, alternandosi alla tastiera di cinque pianoforti a mezza coda, posizionati in apposite isole create nel Chiosco della Musica, in corso Mameli e nelle piazzette del centro storico, Cavour, della Chiappa e Da Vico, interpreteranno il loro programma di musica classica, dando vita, in contemporanea, a cinque diversi concerti. Passando da una postazione

musicale all'altra, lo spettatore avrà l’opportunità di vivere la magica atmosfera creata da un ininterrotto ‘tappeto di note’.



La rassegna sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria del famoso pianista Marcelo Cesena che si esibirà nel corso dei due giorni, dalle 21.30, nel Chiosco della Musica. La soprano Magda Gallo e il basso Franco Rios Castro, prossimamente protagonisti di ‘Rapallo Opera

Festival’, canteranno, nel centro storico, a partire dalle ore 21.00, arie d’opera e canzoni popolari, accompagnati al pianoforte da Laura Soracco. La rassegna 'Rapallo al pianoforte' è organizzata da Liguria Media in collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune di Rapallo e ha il patrocinio di Regione Liguria.



«Dopo il successo e l’interesse riscontrato lo scorso anno, dichiara Elisabetta Lai (assessore al Turismo), siamo lieti di ospitare nuovamente un evento davvero suggestivo: non potrebbe essere altrimenti, perché passeggiare tra le vie e le piazze del centro storico trascinati dalle note avvolgenti di cinque pianoforti è uno spettacolo unico e di grande impatto emotivo. La presenza di un pianista di fama internazionale come Marcelo Cesena, conclude l’assessore Elisabetta Lai, impreziosisce ancora di più una manifestazione che ha inoltre il pregio di valorizzare i giovani pianisti emergenti, dando loro l’opportunità di esibirsi in un contesto unico».



«“Rapallo al Pianoforte” è una manifestazione di grande fascino, che arricchisce il cartellone degli eventi estivi 2018 -ha dichiarato il sindaco Carlo Bagnasco - L’evento si sviluppa nel centro storico, contribuendo così alla valorizzazione, in chiave davvero suggestiva, di una zona già di per sè ricca di spunti culturali, storici, artistici. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto nuovamente Rapallo quale location per questo appuntamento che unisce musica, cultura e intrattenimento».