`Rapallo Natalealmare`, fine settimana tra fiabe, presepi e Farfalle Luminose

Liguria - Ormai è davvero agli sgoccioli il conto alla rovescia per la notte e il giorno più attesi dell’anno e il calendario di “Rapallo Natalealmare” si fa sempre più fitto e… magico. Oltre ai preparativi che fervono in casa di Babbo Natale, nelle stanze di una Villa Devoto vestita a festa, che ha già attirato diverse migliaia di visitatori (e di tutte le età!) dalla sua apertura, si attendono con gioia gli eventi che accresceranno ancor più il clima di festa.



Un posto d’onore certamente va al tradizionale Presepe vivente, che sabato, a partire dalle ore 16, trasformerà il centro storico in un teatro a cielo aperto, dove figuranti con gli abiti donati dall'istituto Duchessa di Galliera di Genova, all’Associazione Vecchio Borgo, faranno rivivere le emozioni della Notte Santa. Sempre in tema di tradizioni, sabato sarà anche il giorno del “Confuoco” o “Confeugo” una consuetudine che affonda le sue radici nel passato e che rinnova la relazione tra gli amministratori e la città. Alle ore 9.30 da piazza Delle Nazioni partirà la sfilata in costume, per raggiungere il teatro Delle Clarisse, dove avverrà la tradizionale cerimonia (inizio ore 10.30) in cui l'Amministrazione Comunale rinnova gli auguri alle autorità civili, militari e religiose e alla popolazione rapallese, rappresentata dalla Associazione “Caroggio Drito”, nella persona del suo Governatore. Protagonisti, come ogni anno, saranno i figuranti del Gruppo Storico Rapallo, con il gruppo Gilda Musicorum e gli sbandieratori di Lavagna. Nel corso della manifestazione avrà luogo anche il “passaggio di testimone” tra Sestieri per la sparata in occasione delle feste patronali. Il Sestiere che ha effettuato la sparata nell’anno in corso consegna l'olivo e l'alloro al Sestiere che lo effettuerà il prossimo 2 luglio 2019. Nell’occasione verranno inoltre consegnati i Premi "Ama la tua Città" e "Memorial Rinaldo Turpini" da parte del Lions Club Rapallo. Al termine della mattinata, nel piazzale antistante l'Auditorium delle Clarisse, si terrà la cerimonia dell'accensione dell'alloro beneaugurale, il cosiddetto: "abbruciamento del Confeugo".



Un occhio di riguardo va sempre ai più piccoli ed è per questo che sabato pomeriggio da non perdere sono le fiabe natalizie “Racconti erranti”, a partire dalle ore 16, nelle vie del centro storico si aggirerà una simpatica coppia alla ricerca di piccoli abitanti e turisti, ai quali raccontare cose magiche e calde come calda è l'atmosfera del Natale... Una sorpresa da non farsi scappare, organizzata dall’associazione "Dietro le Quinte".



E intanto cresce l’attesa per il fiabesco spettacolo delle “Farfalle luminose” che domenica, a partire dalle ore 16, nelle vie del centro storico, sarà capace di sedurre e incantare grandi e piccini. Sarà una delle tante magie di questa Natale davvero da favola. Un suggestivo spettacolo itinerante con danzatrici sui trampoli in costumi eleganti, maestosi, di grande impatto visivo, in arrivo direttamente dal Carnevale di Venezia. Le Farfalle Luminose rimangono impresse nella memoria del pubblico per i loro singolari costumi; questi, uniti all’emotività della musica e all’originalità delle coreografie, creano nello spettatore un’immagine poetica paragonabile ad un cielo stellato. La teatralità e la raffinatezza di questo quadro sono gli elementi che contraddistinguono le Farfalle Luminosedi Corona Events, rendendole uniche e famose in tutto il mondo. «I nostri artisti non sono semplici figuranti, bensì danzatori professionisti – spiegano gli organizzatori - i loro movimenti sono veri e propri passi di danza, che diventano lo strumento per raccontare una storia magica, garantendo alla performance un elevato livello qualitativo».