`San Valentino... innamorati a Camogli`, giovedì nel cuore del centro storico

Liguria - Cioccolata calda e musica, poesie e foto, ma anche set fotografici, trattamenti di bellezza e i tradizionali piatti da collezione. Giovedì 14 febbraio, dalle 10 alle 18, il cuore del centro storico di Camogli apre le porte agli innamorati, con gli esercenti di via della Repubblica, piazza Schiaffino e via XX Settembre uniti per la trentaduesima edizione di “San Valentino… Innamorati a Camogli”.



Un appuntamento diventato un pezzo di storia di Camogli, che vede l’impegno comune di decine di esercenti camoglini. «Sono passati trentadue anni – ricorda Luciana Sirolla, Presidente di Ascot Camogli – dall’esordio di “San Valentino… Innamorati a Camogli”, e l’intento di regalare un po’ di magia alle coppie è rimasto inossidabile, così come il simbolo di questa manifestazione: il piatto da collezione». Lele Luzzati, Raimondo Sirotti, Gualtiero Schiaffino: i più noti artisti liguri hanno collaborato negli alla creazione del piatto di “San Valentino… Innamorati a Camogli” che, nell’edizione 2019, attinge da un’altra forma d’arte: la fotografia. «Il piatto rappresenta – aggiunge Sirolla – un fondale marino, tratto da uno scatto di Adriano Penco in cui due stelle marine sembrano volersi dare la mano. La foto è antecedente alla disastrosa mareggiata di ottobre, e noi abbiamo voluto imprimere il fondale camoglino nel tempo, per amore dell’ambiente e della nostra terra».



Inoltre, via della Repubblica sarà avvolta da poesie e fotografie d’amore, raccolte attraverso un concorso che ha attirato centinaia di partecipanti. Anche gli esercenti di “Viviamo la via” si impegneranno a dare un contributo importante alla manifestazione, tra trattamenti di bellezza, set fotografici, consulenze estetiche e prelibatezze a tema. «Ogni commerciante di “San Valentino… Innamorati a Camogli” – racconta Chiara Farsaci, coordinatrice con Luciana Sirolla dell’evento – coccolerà a modo suo i clienti, con iniziative e pensieri di ogni tipo». Fascino e classe, con un pizzico di glamour: dalle 10 alle 18 di giovedì 14 febbraio, un velo rosso e romantico ricoprirà il centro storico camoglino. «È un’iniziativa che – prosegue Farsaci – grazie alla perfetta sinergia tra Ascot e gli esercenti di “Viviamo la Via”, mette insieme le forze del commercio di Camogli, regalando alla città un’occasione di festa e divertimento». Durante “San Valentino… Innamorati a Camogli”, Stefano Quarantelli, Francesco Taliente, e Davide Martinelli omaggeranno Fabrizio De André in “Note di vise – Tributo a Faber”.