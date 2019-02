`San Valentino... Innamorati a Camogli`, successo per la 32esima edizione

Più di venti esercenti camoglini coinvolti, previsto anche un tributo a Fabrizio De André

Liguria - Cioccolata calda e musica, poesie e foto, ma anche set fotografici, trattamenti di bellezza e i tradizionali piatti da collezione. Giovedì 14 febbraio il cuore del centro storico di Camogli ha aperto le porte agli innamorati, con gli esercenti di via della Repubblica, piazza Schiaffino e via XX Settembre uniti per la trentaduesima edizione di “San Valentino… Innamorati a Camogli”.



Un appuntamento diventato un pezzo di storia di Camogli, che ha visto l’impegno comune di decine di esercenti camoglini. «Sono passati trentadue anni – ricorda Luciana Sirolla, Presidente di Ascot Camogli – dall’esordio di “San Valentino… Innamorati a Camogli”, e l’intento di regalare un po’ di magia alle coppie è rimasto inossidabile, così come il simbolo di questa manifestazione: il piatto da collezione». Lele Luzzati, Raimondo Sirotti, Gualtiero Schiaffino: i più noti artisti liguri hanno collaborato negli alla creazione del piatto di “San Valentino… Innamorati a Camogli” che, nell’edizione 2019, ha attinto da un’altra forma d’arte: la fotografia. «Il piatto rappresenta – aggiunge Sirolla – un fondale marino, tratto da uno scatto di Adriano Penco in cui due stelle marine sembrano volersi dare la mano. La foto è antecedente alla disastrosa mareggiata di ottobre, e noi abbiamo voluto imprimereil fondale camoglino nel tempo, per amore dell’ambiente e della nostra terra».



Inoltre, Camogli è stata avvolta da poesie e fotografie d’amore, raccolte attraverso un concorso che ha attirato centinaia di partecipanti. Anche gli esercenti di “Viviamo la via” si sono impegnati a dare un contributo importante alla manifestazione, tra trattamenti di bellezza, set fotografici, consulenze estetiche e prelibatezze a tema. «Ogni commerciante di “San Valentino… Innamorati a Camogli” – racconta Chiara Farsaci, coordinatrice con Luciana Sirolla dell’evento – ha coccolato a modo suo i clienti, con iniziative e pensieri di ogni tipo». Fascino e classe, con un pizzico di glamour. «È un’iniziativa che – prosegue Farsaci – grazie alla perfetta sinergia tra Ascot e gli esercenti di “Viviamo la Via”, ha messo insieme le forze del commercio di Camogli, regalando alla città un’occasione di festa e divertimento». Durante “San Valentino… Innamorati a Camogli”, Stefano Quarantelli, Francesco Taliente, e Davide Martinelli hanno omaggiato Fabrizio De André in “Note di vise – Tributo a Faber”.