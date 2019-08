`Scali a Mare Pieve Ligure Art Festival`, arriva il calendario aggiornato

Liguria - Il Comune di Pieve Ligure rende noto il nuovo calendario degli eventi “Scali a Mare Pieve Ligure Art Festival”. Dopo l’evento del 13 luglio allo Scalo Demola e quello cancellato a causa dell’Allerta Arancione sabato 27 luglio, ecco tutte le date in programma.



Il programma - Il 10 agosto va in scena - allo scalo Torre - “Dalla Terra alle Lune”, un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens. Si tratta di un progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi, diretto da Sergio Maifredi che porterà gli spettatori in un fantastico viaggio tutto da vivere.

Giovedì 5 settembre - la data sostituisce quella 27/07 - allo Scalo Chiappa va in scena una rappresentazione dell’Odissea in quanto racconto mediterraneo. Il titolo dell’opera di Patrizia Milani è “Le Sirene, Scilla e Cariddi”.

Si ricorda che l’ingresso è libero fino a esaurimento posti e che, in caso di pioggia, gli spettacoli si terranno al teatro Massone di Pieve Alta.

Per info: 0103462247