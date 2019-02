“Semensa...e nö sôlo”, a Pieve Ligure la prima edizione

Liguria - Riportiamo i semi in riviera. Questo è il titolo e lo scopo della prima edizione di “Semensa...e nö sôlo” importante appuntamento del calendario pievese in programma domenica 17 febbraio dalle 10 alle 17 al Teatro Massone. La manifestazione – a ingresso libero – è organizzata dall'Associazione Amici dell'Oliveto, in collaborazione con la Pro Loco di Pieve Ligure, il Consorzio della Quarantina, l'Organizzazione Mandillo dei Semi e patrocinata dal Comune.



La giornata sarà dedicata al libero scambio di semi auto-prodotti e dei lieviti di casa, ricordando i vecchi contadini naviganti che scambiavano semi durante i loro viaggi mantenendo le fasce della riviera vive. Rispetto all'entroterra sul mare i tempi di coltivazione e di conservazione cambiano, così gli organizzatori della manifestazione hanno deciso di condividere il loro sapere nella speranza che i terrazzamenti della costa non vengano abbandonati e preservino la loro biodiversità.



Una giornata aperta a tutti, scambiatori e curiosi che dovranno armarsi di “merce di scambio” - dai semi alla marmellata, dalle poesie alle torte – in quanto non è previsto il pagamento in denaro.



Scambio di semi e non solo, all'interno della manifestazione ci saranno aziende agricole con i loro prodotti, un'esposizione di patate legate al progetto Rubra Spes – progetto che ha lo scopo di introdurre nuove varietà locali di patate per la coltivazione in area montana – alcune pubblicazioni a cura della casa editrice Pentàgora e ristorazione naturale, con i ragazzi di Una Ginestra.



Non poteva sicuramente mancare il Mandillo da gruppu – il robusto e grande fazzoletto che veniva utilizzato per trasportare i prodotti – un vero e proprio tuffo nel passato.