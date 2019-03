`Soriarte`, a Genova Franco Boggero all´Oratorio di San Giacomo della Marina

Liguria - “Soriarte”, nuovo progetto di Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, prosegue giovedì 28 marzo (ore 16,30) a Genova, sulle Mura delle Grazie, con la visita all’Oratorio di San Giacomo della Marina curata da Franco Boggero, storico dell’arte per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attivo presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona. L’incontro con Boggero, Maestri della pittura genovese e San Giacomo della Marina, porta alla scoperta di uno dei più begli oratori genovesi e della sua spettacolare quadreria, un ciclo di dipinti secenteschi che illustra la vita di San Giacomo, passando dallo stile più naturalistico di Giovanni Battista Carlone fino alla corsa verso il barocco di Giovanni Benedetto Castiglione, meglio conosciuto come Grechetto. Un percorso esemplare nella qualità e negli sviluppi della pittura genovese nel suo periodo aureo, il Seicento.



L’oratorio, ben visibile dalla Sopraelevata ed eretto sulle mura che fino all’Ottocento erano lambite dal mare, a lungo è stato una tappa importante per i pellegrini in cammino verso Santiago di Compostela, che sulle sue navate potevano ripercorrere gli episodi salienti della biografia di San Giacomo, descritta dai più grandi pittori genovesi del Seicento, Domenico Piola e Valerio Castello, oltre a Carlone e Grechetto.