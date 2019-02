`Soriarte` al via giovedì con Clario Di Fabio e la cattedrale di S. Lorenzo

Liguria - Soriarte è un nuovo progetto di Teatro Pubblico Ligure ideato da Massimo Minella e Sergio Maifredi, una costola della Stagione Soriteatro 2018/2019 che porta gli spettatori fuori sede per scoprire la teatralità nelle opere d’arte visiva, descritta da alcuni dei più autorevoli esperti delle diverse epoche. Sono cinque appuntamenti divisi tra Genova, Sori e Albissola Marina.



Il ciclo inizia giovedì 28 febbraio alle ore 16,30 a Genova, davanti alla cattedrale di S. Lorenzo. Clario Di Fabio, docente di Storia dell’arte medievale all’Università di Genova, spiega la facciata della cattedrale e le sue sculture come “Un Sacro spettacolo medievale”, fornendo un’interpretazione sorprendente e di solida base scientifica. «L’impostazione particolare di questa rassegna – dichiara Di Fabio – non è né stravagante né impropria. La facciata della cattedrale di Genova è stata concepita per essere uno spettacolo.



È una sintesi comunicativa che ha l’obiettivo di comunicare all’uomo in modo diretto, impressionante e raffinato che il corpo può essere uno strumento di salvezza, partendo proprio dal corpo di San Lorenzo martoriato. Un messaggio che doveva influenzare la vita quotidiana di uomini e donne del 1.200 e che è stato diffuso in modo spregiudicato con le immagini scolpite sulla facciata dell’edificio. All’inizio del XIII secolo la sua comprensione era immediata, oggi per capirlo occorre uno sforzo maggiore, occorre reimpossessarsi di un vocabolario dimenticato». Con l’aiuto di Clario Di Fabio i visitatori potranno leggere la parete di marmo come leggono una pagina scritta o come seguono una storia su uno schermo.