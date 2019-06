`Summer Nights` a Brugnato 5Terre Outlet Village: 11 appuntamenti con musica dal vivo

Liguria - Brugnato 5Terre Outlet Village torna ad ospitare la grande musica dal vivo con la sesta edizione della rassegna SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole, il festival che, a partire dal 29 giugno e per undici serate, fino al 1° settembre, animerà la piazza principale dell’Outlet Village ligure, trasformandola in un palcoscenico per gli spettacoli di alcuni tra i più celebri nomi della musica italiana e internazionale.



Ad inaugurare l’edizione 2019 della rassegna che in passato ha fatto registrare grande successo di pubblico e che è diventata un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i numerosi turisti che trascorrono le vacanze estive tra la Versilia e le Cinque Terre, un appuntamento davvero speciale: sabato 29/6 a Brugnato 5Terre Outlet Village arriverà Jerry Calà con il suo Concert Show “Una vita da libidine”, un vero e proprio concerto che farà ballare e divertire il numeroso pubblico del festival.



Nelle settimane successive le Summer Nights proseguiranno nella loro formula collaudata di “Racconti d’autore tra musica e parole”, ospitando grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra gli artisti che si avvicenderanno sul palco si segnalano Al Bano, il cantautore originario di Cellino San Marco (BR) che ha fatto la storia della musica leggera italiana, reso famoso in tutto il mondo da canzoni come “Nel Sole”, “Felicità” e “Ci sarà”, che il 13/7 riempirà con la sua voce unica la piazza del Centro. Sabato 20/7 si esibiranno gli Ex-Otago, gruppo indie pop nato a Genova nel 2002 con all’attivo 6 album, reduce dall’esordio all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il pezzo “Solo una canzone”, e diventato famoso anche per successi come “Quando sono con te” e “Questa Notte”. Il 27/7 sarà il turno dei The Kolors, la band composta da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni), vincitrice della quattordicesima edizione di Amici, che ha firmato canzoni come “Frida (Mai, Mai, Mai)”, “Come le onde” e “Pensare male”. Il 3/8 saranno protagonisti la musica e le parole di Gigi D’Alessio, cantautore napoletano che ha fatto la storia della musica italiana con pezzi come “Non dirgli mai”, “Annarè” e “Miele”, e che ha da poco concluso con successo la sua partecipazione, come giudice, all’ultima edizione del talent show televisivo The Voice of Italy, in cui ha trionfato la sua concorrente Carmen Pierri. Il 10/8 sul palco dell’Outlet Village salirà Giordana, uno dei tanti talenti provenienti dalla “scuola” di Amici, seconda classificata nell’ultima edizione conclusa da poche settimane, per una notte di San Lorenzo che si preannuncia davvero speciale. Inoltre sabato 17/8 il palco di Brugnato 5Terre Outlet Village ospiterà Tony Hadley, ex Spandau Ballet, una delle band più influenti della scena pop mondiale; una star di livello internazionale che ha fatto innamorare e ballare intere generazioni con canzoni come “Gold”, “True”, “I’ll fly for you” e “How many lies?” e che proporrà al pubblico dell’Outlet Village anche alcuni suoi pezzi della sua fortunata carriera da solista. A chiudere la rassegna, domenica 1° settembre, il cantautore milanese Pacifico, tra i più stimati del panorama musicale italiano, già vincitore di due Premi Tenco e con all’attivo due partecipazioni al Festival di Sanremo, che si esibirà in un vero e proprio concerto nel corso del quale ripercorrerà la sua carriera.



Come nelle precedenti edizioni nel corso delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, gli artisti, ad eccezione della serata inaugurale, si racconteranno ai microfoni dei conduttori, in un mix di musica e parole, eseguendo dal vivo i loro più grandi successi e ripercorrendo gli episodi più significativi della loro storia artistica. Nelle date degli eventi i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica, tra shopping e musica.