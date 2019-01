`Winter Critical Beer`, a Sestri Levante tre giorni dedicati alla birra artigianale

Liguria - A Sestri Levante, nell'ex Convento dell'Annunziata l'evento "Winter Critical Beer 2019", una tre giorni dedicata alla birra Artigianale: gli appuntamenti sono venerdì 11 gennaio e sabato 12 dalle 17 alle 24, domenica 13 dalle 12 alle 20.



Sono presenti i seguenti birrifici:

Taverna del Vara, Torza (SP) Az.Agricola i Paloffi - La Taverna del Vara

Piccolo birrificio Clandestino, Livorno Piccolo Birrificio Clandestino

Nadir, Sanremo Birrificio Nadir

Altavia, Badani (SV) Birrificio dell'Altavia - Azienda Agricola

Chianti brew fighters, Radda in Chianti (SI) Chianti Brew Fighters

Bruton, San Cassiano di Moriano (LU) Birra Brùton

Buttiga, Piacenza Birrificio Artigianale La Buttiga

Sagrin, Calamandrana (AT) Birrificio Sagrin

La Spezia Brewing &Co. (SP) La Spezia Brewing Co.



Ovviamente non mancherà la buona musica: venerdì 11 gennaio ore 21,30 esibizione dei Black Soul Soul/Blues da Genova mentre sabato alle 21,30 Rumba Pesa da Parma che accompagneranno i balli del corso di swing di The Zenaswingers - Swing in Genova. Domenica 13 gennaio ore 12 selezione musicale pomeridiana per palati fini...