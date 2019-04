3° CantaMangio Sopralacroce, tra storia e tradizione

Liguria - Per il terzo anno consecutivo, visto il successo degli anni passati, Sopralacroce ripropone il CantaMangio: cantando Maggio, tra storia, gusto e tradizione.

L’evento, organizzato da Proloco di Borzonasca in collaborazione con il Gruppo REB Sopralacroce, è nato per riportare in vita le tradizioni legate ai riti e alle usanze dei festeggiamenti che celebravano l’arrivo della primavera in Appennino, tra cui l’andare di casa in casa cantando “Maggio Giocondo”, in cambio di qualche uovo fresco e un po’ di vino, la costruzione della “Buccina” ovvero la caratteristica tromba che accompagnava questi canti, realizzata incastrando uno dentro l’altro “tubi” di corteccia di castagni giovani… tecnica ormai quasi dimenticata, che è tornata invece ad essere conosciuta anche dai giovani del paese.



Oggi il saluto a Maggio diventa un’occasione per andare alla scoperta degli antichi borghi, con un percorso a tappe che si svolge in parte a piedi (con una passeggiata inedita di circa 30 min. tra Belvedere e Vallepiana) e in parte a bordo di trattori infiorati di maggiociondolo dorato, o di un pulmino messo a disposizione gratuitamente dall’organizzazione. Sarà anche possibile seguire l’evento con la propria auto. La partenza sarà alle h 14.00 da Prato Sopralacroce.

Prima tappa: Belvedere e, a seguire, Vallepiana, Zanoni, Prato e Perlezzi.