A Brugnato arrivano gli sconti e... Pupo

Liguria - A Brugnato 5Terre Outlet Village l’estate è entrata nel vivo. Il prossimo sarà un grande weekend per gli amanti dello shopping, della moda e della musica d’autore.

Sabato 7 luglio iniziano ufficialmente le Summer Sales, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet e tutti i negozi del Centro rimarranno aperti fino a mezzanotte. Sarà una buona occasione per scoprire i nuovi brand che si apprestano a inaugurare i propri punti vendita, ampliando ulteriormente l’offerta dell’Outlet Village. Venerdì 6 luglio verrà inaugurato lo store di Fiorella Rubino e sabato 7 luglio sarà il turno di Timberland. I due brand si aggiungono alle recenti nuove aperture di Elena Mirò e Rinascimento. Le Summer Sales proseguiranno fino al 20 agosto. L’Outlet Village sarà facilmente raggiungibile a bordo del Bus Navetta gratuito in partenza Genova, Pisa, Livorno, Lucca, Versilia e Parma.



Prosegue intanto la rassegna SHOPINN SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole con l’esibizione di un altro grande protagonista della musica italiana. Sarà Enzo Ghinazzi in arte PUPO ad animare l’appuntamento di sabato 7 luglio. Il cantautore e personaggio TV toscano, voce di “Su di Noi”, “Gelato al Cioccolato” e dell’indimenticabile “Firenze Santa Maria Novella”, eseguirà dal vivo, davanti al pubblico di Brugnato 5Terre Outlet Village, alcuni dei suoi più grandi successi, e racconterà alcuni aneddoti legati alla sua lunga carriera in un’imperdibile intervista con Michele Vestri.