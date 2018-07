A Chiavari Riondino e Vergassola nell´`Ultima Odissea`

Liguria - Teatro Pubblico Ligure, in collaborazione con il Comune di Chiavari, porta a Chiavari uno spettacolo ideato e diretto da Sergio Maifredi. Domenica 22 luglio, alle ore 21, David Riondino e Dario Vergassola sono gli interpreti di Odissea un racconto mediterraneo, moderni cantori del canto XXIV, L’ultima Odissea. Il ciclo nel suo complesso affida i canti del poema omerico ad altrettanti protagonisti della cultura contemporanea, ognuno con il suo stile. Ogni serata ha una sua autonomia narrativa, ma si inserisce in un contesto più ampio che prevede la lettura di tutta la storia di Odisseo.



Lo spettacolo si tiene in piazza Davide Gagliardo, dove si affaccia il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta, fondato nel 1977, nell'antica Casa Gotuzzo a Chiavari, da Franco "Mario" Tommasino e da Ernani Andreatta. La piazza per quasi due secoli è stata chiamata Ciassa dei Barchi, perché oltre duecento velieri oceanici sono, chiamati in gergo chiamati in barchi, sono stati costruiti proprio lì, nell’antico cantiere navale Gotuzzo.