A Chiavari sbarcano Cristina Marconi e Federico Rampini

Liguria - Che cosa si dice all’estero del nostro Paese? Come vengono percepiti gli italiani in Gran Bretagna e negli Stati Uniti? Quali sono i principali temi globali che meritano di essere affrontati? Due dei più famosi inviati all’estero per testate nazionali parleranno di questo e dei loro ultimi libri, in altrettante serate distinte, organizzate dal settimanale online Piazza Levante grazie alla collaborazione con la Società Economica di Chiavari e con Wylab. A Chiavari incontreranno il pubblico, in appuntamenti entrambi gratuiti, i giornalisti Cristina Marconi e Federico Rampini.



Cristina Marconi, da anni corrispondente da Londra per Il Foglio, Il Messaggero e Il Mattino, sarà al Giardino dei Lettori della Società Economica il prossimo lunedì 15 luglio, con inizio alle ore 21.



Federico Rampini, inviato a New York de La Repubblica (e prima ancora inviato a Bruxelles, San Francisco e Pechino), sarà a Wylab il prossimo sabato 20 luglio, con inizio alle ore 21,15.

Entrambi gli incontri saranno condotti dal giornalista Alberto Bruzzone.



Cristina Marconi parlerà al pubblico, in particolare, del suo romanzo d’esordio “Città irreale”, edito da Ponte alle Grazie, che è stato tra i finalisti del Premio Strega e ha vinto il Premio Rapallo Opera Prima. L’autrice lo ritirerà sabato 20 luglio a Rapallo, in occasione del gran finale del Premio Letterario per la Donna Scrittrice.



Oltre a “Città irreale”, al Giardino dei Lettori dell’Economica (ingresso da via Ravaschieri) si parlerà di Brexit, di Europa e di tanti altri temi d’attualità. Ad accompagnare l’incontro, la musica di Giulia Cancedda, in arte Cance, che ha da poco pubblicato il suo fortunato singolo “Conosci?”. Giulia si esibirà con l’accompagnamento della sua chitarra, in una serie di brani pop.