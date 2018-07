A Pieve Ligure Eloisa Atti nel concerto `Penelope`

Liguria - Sabato 7 luglio alle ore 21,30 prende il via l’undicesima edizione dello “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, progettato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. Tra gli scogli dello scalo Chiappa, sulla riva del mare, la prima a esibirsi è Eloisa Atti nel concerto Penelope. In trio con Giacomo Toni alla tastiera e Marco Bovi alla chitarra, la cantante musicista bolognese racconta amore fedele e carnalità, coraggio e timore, invidia e generosità, passioni affrontate dalla sposa di Odisseo. Sentimenti e lunghe distanze s’intrecciano nella tela di Penelope e nello stralunato viaggio di Eloisa Atti e dei suoi compagni nel mondo omerico, tra ciclopi e sirene.



Lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” è il primo progetto lanciato, grazie alla coraggiosa amministrazione comunale di Pieve Ligure, seguendo l’idea di creare spettacoli ad hoc, fatti su misura per luoghi unici, sfondi di serate magiche in cui pubblico e attori sono lontani da tutto, a un passo dalle onde, circondati solo dalla natura e dall’arte. Sembrava una pazzia portare gli spettacoli in fondo alle creuze che dall’Aurelia portano fra gli scogli di Pieve, in una Liguria aspra e meravigliosa, sconosciuta al turismo di massa, a cui si accede solo a piedi o in barca. Invece lo Scalo Demola, lo Scalo Torre e lo Scalo Chiappa, sono diventati “attori protagonisti” quanto gli artisti di una rassegna che il Teatro Pubblico Ligure, da undici anni, svolge in Liguria ed in Italia: promuovere il territorio attraverso la cultura per migliorare l’economia e la qualità della vita di chi lo abita.



Lo spettacolo è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti. Si svolge al tramonto. È disponibile il parcheggio nei pressi della stazione Ferroviaria di Pieve Ligure. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro Massone di Pieve Alta.