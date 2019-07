A Recco il 7 agosto, Mario Incudine e Angelo Privitera

Liguria - Un appuntamento straordinario, una prima a livello nazionale, un viaggio tra musica e poesia per rendere omaggio ai cantautori amati da generazioni di italiani. Tutto questo è Cant(i d')Autore, il concerto che il 7 agosto debutta a Recco – ore 21.30 – sul Belvedere Luigi Tenco, cornice d'eccezione di un evento fortemente voluto, e organizzato, dal Comune di Recco. Il concerto è a ingresso libero.



Il progetto Cant(i d')Autore nasce da un'idea di Angelo Privitera, musicista di fama, storico tastierista e programmatore di Franco Battiato, uno dei più grandi cantautori italiani. Privitera, in 30 anni di collaborazione con il grande artista siciliano, ha vissuto insieme a lui il nascere delle canzoni d'autore. Il concerto costituisce un lungo viaggio attraverso i brani che hanno fatto la storia del cantautorato italiano: da Dalla a De Gregori, da Bertoli a Battiato, da De Andrè a Vecchioni e tanti altri ancora. Mario Incudine, artista poliedrico, autore tra i più rappresentativi della world music, già vincitore del premio nazionale "Città di Loano" nel 2013, è l'interprete di questo straordinario concerto.



Con Incudine (voce) e Privitera (pianoforte), saliranno sul palco altri cinque musicisti professionisti (Antonio Vasta, Emilia Belfiore, Lina Gervasi, Carmelo La Manna, Denis Marino, Salvo Farruggio), per "raccontare" con la musica e per farci cantare le canzoni più celebri dei cantautori.



"Nell'estate di Recco – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – non poteva mancare un evento con tutte le caratteristiche della proposta di grande spessore musicale. Con la scelta di questo concerto intendiamo confermare l'aspetto della valorizzazione artistica e culturale degli eventi, ponendo attenzione alla qualità delle performance e al gradimento delle proposte. Siamo convinti che l'eco di questo evento musicale raggiungerà i confini del nostro territorio, attraendo un pubblico di appassionati e di estimatori della canzone d'autore".