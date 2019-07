Al siciliano Biagio Guerrera il Lerici Pea per la poesia dialettale

Liguria - Si apre con la sezione dialettale “Paolo Bertolani” il Premio Lerici Pea – Golfo dei Poeti 2019, che sabato 27 luglio sarà consegnato al poeta, compositore e performer siciliano Biagio Guerrera. A dare il via alla cerimonia, che si terrà alle ore 21 al Teatro Astoria e non più alla Rotonda Vassallo, ad ingresso libero, saranno i saluti del Sindaco della città Leonardo Paoletti e della Presidente p.t. del Premio Lerici Pea, Lucilla Del Santo.



Dopo un ricordo di Paolo Bertolani, scrittore e poeta originario della Serra di Lerici, che fece dell’uso del dialetto della sua terra la sua cifra letteraria, Biagio Guerrera sarà protagonista di una performance poetica in cui i suoi versi verranno accompagnati dalle musiche della Pocket Poetry Orchestra, l’ensemble da lui fondato, composto da: Simona Di Gregorio (polistrumentista), Vincenzo Gangi (chitarra classica), Giovanni Arena (contrabbasso) e Riccardo Gerbino (percussioni).



Dopo questa prima parte, Guerrera si racconterà al pubblico, intervistato dal critico dialettale e saggista Manuel Cohen. Il Premio Lerici Pea-Golfo dei Poeti, come di consuetudine, ha il patrocinio di: Regione Liguria, Comune di Lerici, Lerici Coast e Il Porto dei Piccoli Onlus.

Partner del Premio, i cantieri Sanlorenzo Yachts; sponsor: Euroguarco, Sepor, Sernav, Spigas Clienti e i Conad di Lerici e La Spezia. Responsabile della sezione “Paolo Bertolani” è Adriana Beverini; oltre alla presidente p.t. Lucilla Del Santo, fanno parte del direttivo del premio Lerici Pea i soci Pia Spagiari e Piergino Scardigli.



Premio Lerici-Pea 2019, sezione “Paolo Bertolani”

per la poesia in dialetto a Biagio Guerrera: motivazione



L’edizione 2019 del premio Lerici-Pea “Paolo Bertolani” per la poesia in dialetto, va a Biagio Guerrera. Nato a Catania nel 1965, il poeta si è distinto nel suo percorso per una continua contaminazione tra poesia e musica, performatività e drammaturgia, canto e regia, e per un notevole impegno nella cultura catanese, come responsabile editoriale e organizzatore di rassegne di ampio rilievo internazionale, in continuo dialogo tra Occidente e Mediterraneo, Magreb e Medioriente. Figura di spicco del neo-rinascimento dialettale della Sicilia Orientale (con Salvo Basso, Renato Pennisi, Peppe Samperi ed altri) Guerrera è poeta omerico per antonomasia: in lui, persistono e ritornano le movenze dell’oralità e del canto, proprie della civiltà e della poesia occidentale, popolare, naturale o delle origini. Da un’oralità antica sembrano attingere le istanze di scrittura ritmica, incalzante e percussiva. Poesia che si fonda su un impianto narrativo, in cui una serie di iterazioni (anafore, ripetizioni, elenchi, versi ripetuti e ritorni sonori continui come nei refrain di canzoni) proprie della poesia delle origini, quella dei cantàri e quella che si rifà, per mimesi e per istinto, all’iteratività della preghiera veterotestamentaria. Accanto alla lalìa di chiara matrice orale, il lettore è chiamato a un confronto serrato con una lingua inventiva, in grado di coniare neologismi, tra recuperi filologici di lemmi desueti o culti e slittamenti di una sintassi complessa, di cultura barocca: tutta un’architettura ritmico prosodica e di costruzione dei periodi ampi e debordanti che spingono la phonè oltre l’alveo linguistico di riferimento, oltre la Koinè, ingenerando un urto contrastivo, quasi un agonismo, con l’originario bacino linguistico. Come in una cultura linguistica e letteraria stratificata, più livelli linguistici si accumulano, come ere geologiche o come variazioni minime di tonalità su pentagrammi musicali. Il risultato è una testualità a forte caratterizzazione sociolinguistica, sociale ed etica. La magniloquenza del volgar’ eloquio di memoria pasoliniana infatti, indicizza la coscienza e il moto di empietà che c’è nel mondo di relazione della natura e degli uomini. Stigmatizzando, come nello splendido testo di Petra, da contemporaneo cantastorie, la narrazione icastica della natura violenta, o incivile, dei rapporti, fissando nell’infanzia il termine di non ritorno, e nei chiodi, o nella pietra, i termini della vita e della coscienza storica immedicabili: «Pietra che taglia / Pietra che fuma che brucia / Pietra che mi ha tagliato / Pietra fissa là dove stava». (Manuel Cohen)