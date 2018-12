Al Teatro di Cicagna il musical `Savuti Dreams – Sognando il Re Leone`

Liguria - Torna a Cicagna per festeggiare 15 anni di repliche, domenica 16 dicembre 2018 ore 16.00 il musical Savuti Dreams – Sognando il Re Leone messo in scena dalla compagnia Gli Amici di Jachy di Genova, con la regia di Paolo Pignero.



Nel lontano 2003 la compagnia Gli Amici di Jachy, ormai collaudata nell’allestimento di musical, si cimenta con uno dei suoi lavori più complessi: un musical ambientato nelle savane africane, tratto ed ispirato alla storia del famoso cartone della Walt Disney Il Re leone, Savuti Dreams.



Lo spettacolo Savuti Dreams nasce da una reinterpretazione del film di animazione IL RE LEONE e del musical dai quali è tratto: la storia del giovane leone Simba che a causa del perfido zio Scar con la complicità delle iene vive la morte del padre, il grande leone Mufasa, ed è costretto ad andare in esilio dalla sua terra, viene ricondotta a una vicenda umana.



Tutto il musical diventa così il parallelo per una storia di uomini e donne, la ricerca della libertà, l'inseguimento della giustizia, della felicità, dell'amore, in un percorso che Simba e i suoi compagni di avventura vivono insieme.



Gli amici di Jachy riescono a creare questo parallelismo senza perdere la magia a cui il pubblico è abituato, conducendolo, invece, tra suggestive scenografie e splendide musiche, in un mondo fantastico, popolato da personaggi indimenticabili come gli irresistibili Pumba e Timon, la saggia scimmia Rafiki, l’orgogliosa principessa Nala, il cattivissimo e sarcastico Scar ed il formidabile trio delle malvagie ma simpaticissime iene.