Al Teatro di Sori gli `Abbonamenti al buio`

Liguria - Chiusa la stagione estiva con 50 date e 20.000 spettatori, Teatro Pubblico Ligure si prepara a presentare la Stagione 2018/2019 del Teatro di Sori nella seconda metà settembre. Intanto, però, per i fedelissimi fino al 10 settembre è in vendita ad un prezzo eccezionale l’”Abbonamento al buio”, da acquistare sulla fiducia. Chi è disposto a sottoscriverlo prima ancora di conoscere nel dettaglio i titoli (ci saranno novità, viaggi, spettacoli e grandi nomi) può acquistarlo al prezzo speciale di 50 euro e avrà diritto di assistere a tutti gli appuntamenti della stagione ventura. L’”Abbonamento al buio” è disponibile alla Pro Loco di Sori (tel, 0185 700681, prolocosori@libero.it), aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, il venerdì anche dalle 16 alle 18. Gli abbonamenti a disposizione con questa formula sono cinquanta.

Appuntamento a settembre con i prossimi eventi di Teatro Pubblico Ligure. Domenica 23 settembre, durante le Giornate Europee del Patrimonio, Sergio Maifredi porta ad Albisola Superiore lo spettacolo ideato con Ermanno Bencivenga Uccidete Socrate! Come la democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo, momento conclusivo del festival “In movimento. Voci e suoni da un racconto mediterraneo”. Lo spettacolo si tiene nel sito archeologico di Alba Docilia e fa parte di STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato da Tpl. Tra l’8 e il 9 settembre Teatro Pubblico Ligure sarà a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno) con due spettacoli ospitati dall’”Agricultura Folignano Green Festival”.



Infine, dal 21 al 30 settembre a Genova, diviso tra Palazzo Tursi e Palazzo Ducale, torna “Dialoghi sulla rappresentazione”, arrivato alla XI edizione e dedicato quest’anno a Mnemosine, la dea della memoria. Alcuni appuntamenti dei “Dialoghi”, ideati da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, faranno parte degli Eventi Blu organizzati nell’ambito del 58° Salone Nautico (20-25 settembre) e del Book Pride, la fiera internazionale dell’editoria indipendente che tornerà per il secondo anno consecutivo a Genova, ospitata a Palazzo Ducale dal 28 al 30 settembre.



Tra la fine di giugno e la metà di agosto, Teatro Pubblico Ligure con 50 date e 20.000 spettatori ha attraversato l’Italia, dall’Umbra alle Marche dalla Sicilia alla Toscana, portando in scena il territorio attraverso il teatro. Sono stati mesi intensi, di cui sono stati protagonisti Maddalena Crippa, Tullio Solenghi, Moni Ovadia, Dario Vergassola, David Riondino, Ermanno Bencivenga, Valerio Massimo Manfredi, Amanda Sandrelli, Alessandro Riccio, Giuseppe Cederna, Patrizia Milani, Marino Sinibaldi, Gian Luca Favetto, John De Leo, Franco Ranieri, Silvia Valtieri, Eloisa Atti, Massimo Minella, Franco Piccolo, Mario Incudine, Antonio Vasta, Roberto Alinghieri, Ensemble Hemingway, impegnati a dare voce ai grandi classici della cultura occidentale, Odissea, Iliade, Eneide, Decameron, oltre a presentare canzoni e musiche che hanno trascinato il pubblico in alcuni degli scenari italiani più belli d’Italia (Cinque Terre, Segesta, Albenga con la riapertura del teatro romano dopo 1800 anni, gli scali a mare di Pieve Ligure), in momenti suggestivi come l’alba e il tramonto.