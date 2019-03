Al Teatro Sociale di Camogli `La difesa della viola da gamba contro le imprese del violino`

Liguria - Il concerto in programma al Teatro Sociale di Camogli sabato 2 marzo (ore 21) mette "in scena" - con la voce recitante di Luciano Bertoli - una disputa storica (testimoniata dal libello dell'avvocato parigino Hubert Le Blanc intitolato La difesa della viola da gamba contro le imprese del violino e le pretese del violoncello del 1740), che vede contrapposti la viola da gamba e il violino, ovvero la tradizione della musica francese e la nuova musica italiana.



Il duello tra gli aristocratici strumenti dell'Ancien Régime (viola da gamba e liuto) ed il nuovo "parvenu" delle sale musicali Parigine, il violino, è qui messo in scena in un concerto-commedia musicale. Colpita a morte, a metà del XVIII secolo, dall'arrivo in Francia della nuova moda italiana del violino e del violoncello, la viola da gamba si difende come può in un comico testo scritto nel 1740 dall'avvocato parigino Hubert le Blanc (La Défense de la basse de viole contre les entréprises du violon et les preténsions du violoncel).