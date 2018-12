Al Teatro Sociale di Camogli `Le Sorelle Materassi`

Liguria - Martedì 18 dicembre (ore 21) torna in Liguria uno dei più importanti successi teatrali dell'ultima stagione, "Le Sorelle Materassi" di Aldo Palazzeschi, nell'adattamento originale di Ugo Chiti per la regia di Geppy Gleijeses. Protagoniste tre attrici d'eccezione: Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati.



Sorelle Materassi è il capolavoro di Aldo Palazzeschi, spesso adattato, con straordinario successo per cinema, televisione e teatro. In questo caso ci si avvale della penna di Ugo Chiti, uno dei più importanti drammaturghi italiani, dell'interpretazione di tre splendide attrici e beniamine del pubblico come Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati e della regia di Geppy Gleijeses - reduce dai successi di A Santa Lucia di Raffaele Viviani, L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde e Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta - evidenziando la vena tragicomica e minimalista della vicenda familiare, in un gioco sottile che si scioglie nell'impossibilità del dramma. Ambientato nei primi anni del XX secolo nel sobborgo di Firenze Coverciano, lo spettacolo narra la vicenda di quattro donne che vivono una vita tranquilla e isolata.