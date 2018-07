Al via la campagna “Rapallo sopra le righe”

Liguria - Dall’Antico Castello sul Mare alla Porta delle Saline, passando per i bassorilievi nel centro storico e le opere d’arte custodite nelle chiese cittadine. E ancora, la “Casa Garibalda” le abitazioni in cui hanno vissuto i grandi della cultura internazionale che hanno soggiornato a Rapallo all’inizio del XX secolo, i parchi gioco e gli impianti sportivi per il divertimento dei più piccini, curiosità come il Museo del Fumetto e il Museo del Phon e la Meridiana di piazza Cavour.



Sono solo alcune delle tappe di “Rapallo Sopra Le Righe”, iniziativa che rientra nella campagna “Una Liguria sopra le righe” promossa dalla Regione Liguria su tutto il territorio per valorizzare i siti d’interesse di ogni Comune aderente al progetto. La campagna si integra con il progetto “Tramonti di Montallegro”, che prenderà il via questa sera con la salita della mongolfiera (ore 20.30, campo sportivo Macera) da cui si potrà ammirare una splendido panorama sul Golfo e su Montallegro, dove giochi di luce segnaleranno il luogo in cui sorge il Santuario fulcro del progetto di valorizzazione ideato dal comunicatore Marco Pogliani.



I percorsi sono contrassegnati da strisce e pallini di colore diverso in base alla tematica: Arte (rosso), Bambini (giallo), Curiosità (Blu). La campagna social è contraddistinta dagli hashtag #OrgoglioRapallo e #OrgoglioLiguria, che simboleggiano il desiderio di condividere le esperienze e i luoghi che rendono orgogliosi di vivere, o trascorrere periodi di vacanza e relax, a Rapallo e in Liguria.



L’iniziativa coinvolge anche il tessuto commerciale della città: la mappa dei percorsi è infatti riprodotta su tovagliette distribuite a ristoranti e punti ristoro aderenti al progetto.