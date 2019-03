All´Auditorium di Chiavari `Viva la Vida`, spettacolo a ingresso libero dedicato a Frida Kahlo

Domenica 10 marzo alle ore 17

Liguria - La stagione invernale di “Lunaria a Levante” prosegue con l'omaggio, in concomitanza con la Festa della Donna, a una delle più grandi figure femminili del secolo scorso: Frida Khalo. L'appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 17, eccezionalmente all'Auditorium San Francesco di Chiavari e a ingresso libero, con “Viva la Vida! Frida Kahlo”, spettacolo prodotto dalla torinese Assemblea Teatro che ha per protagonista Annapaola Bardeloni ed è tratto dall'omonimo monologo di Pino Cacucci, qui trasposto nella regia di Giovanni Boni e Renzo Sicco.



Personaggio divenuto ormai di culto - anche sulla scia delle grandi mostre a lei dedicate negli ultimi anni a Parigi, Roma e Genova - Frida Kahlo è stata anticonformista, femminista ante litteram, amante appassionata: lo spettacolo di domenica si sofferma proprio sulla sua vicenda personale e sull'amore per Diego Rivera, tra i massimi interpreti del muralismo messicano degli anni '20 e '30 del Novecento. Una donna, Frida Kahlo, che in nome della vita ha affrontato ogni battaglia e ogni genere di sofferenza. A lei, dunque, benissimo si addice quel “Viva la vida!” come titolo per il monologo dedicatole da Pino Cacucci, a sua volta il massimo esperto di cose sudamericane (e messicane in particolare) tra gli scrittori italiani contemporanei.



Un testo scritto appositamente per il teatro e portato in scena da Annapaola Bardeloni, attrice italo-uruguaiana che ha mosso i suoi primi passi a Genova, alla scuola di recitazione dello Stabile, per poi spostarsi a lavorare in America Latina, Asia ed Europa. Collabora da anni con Assemblea Teatro con un focus specifico sul mondo teatrale ibero-americano. A lei il compito difficile di trasformarsi in Frida e di immergersi nella sua vita.