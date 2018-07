Anche Chiavari aderisce alla campagna `Una Liguria sopra le righe`

Liguria - Strade, piazze, borghi della Liguria sono attraversati dalle strisce colorate di #orgoglioliguria, per un’estate che fa tendenza: 3019 tappe, 485 chilometri di percorsi e 228 itinerari in 78 località.



Anche Chiavari aderisce alla campagna di promozione turistica di Regione Liguria “Una Liguria sopra le righe”. Un'esplosione di pois colorati per riscoprire peculiarità, arte, storia e commercio del nostro territorio attraverso itinerari che uniscono e risaltano la fierezza della Liguria. Tre percorsi colorati scelti come modi di vivere Chiavari: Arte (rosso), Curiosità (blu) e Bambini (giallo), riconoscibili grazie a speciali adesivi disseminati per la città. Per la prima volta saranno gli stessi liguri a raccontare e promuovere la valorizzazione della loro terra.



Nel dettaglio le tappe dei percorsi tematici:

Percorso Arte – Rosso: Piazza N.S. dell’Orto, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Villa Rocca, Via Ravaschieri, Piazza Fenice, Via Raggio, Piazza San Giovanni e Via M. Liberazione



Percorso Bambini – Giallo -: Piazza N.S. dell’Orto, lungomare cittadino, parco giochi in Corso Cristoforo Colombo, parco giochi in Via dei Velieri, e parco giochi Talassano in Corso Millo.



Percorso Curiosità (Chiavari città dello shopping) – Blu: Piazza N.S. dell’Orto, tutto il centro storico e le vie limitrofe, da Via M. della Liberazione a Via Vittorio Veneto, da Corso Garibaldi a Piazza Roma, Corso Dante e Piazza Cavour e Via Entella.



Dall’orgoglio di mostrare il proprio territorio nasce l’hashtag #orgogliochiavari che accompagnerà l’estate social della città. Saranno così i social media il luogo del racconto e della condivisione, con l’obiettivo di raggiungere il grande pubblico grazie alla partecipazione diffusa dei cittadini.



«Chiavari ha molto da offrire. La nostra città e le sue eccellenze diventano le protagoniste indiscusse di questa campagna di promozione turistica regionale - dichiara il sindaco di Chiavari Marco Capua - Partecipate anche voi alla campagna social “Chiavari sopra le righe”: postate le foto della città, dei personaggi che la animano, dei piatti tipici che secondo voi sono motivo di orgoglio, utilizzando l’hashtag #orgogliochiavari e inviatele alla nostra pagina Facebook comunale: le più belle verranno pubblicate durante tutta l’estate».



«Pois e colori incantano turisti e cittadini chiavaresi che incuriositi seguono gli adesivi collocati nelle vie di Chiavari - aggiunge l'assessore alla cultura alla promozione della città, Gianluca Ratto - I tre percorsi, arte (rosso), curiosità (blu) e bambini (giallo), presentano e illustrano scorci insoliti della nostra Chiavari, città di commercio, artigianato, arte e cultura e capitale storica del Golfo del Tigullio». «Un’iniziativa unica per mettere in risalto i luoghi d’interesse della nostra città: spero che stimoli turisti e abitanti a visitare ancora con più passione Chiavari, evidenziando ciò che normalmente passa inosservato perché travolto dall’abitudine di tutti i giorni», conclude l’assessore alla Cultura, Silvia Stanig