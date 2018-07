Anna Tatangelo a Shopinn Summer Nights

Liguria - Prosegue con successo la rassegna estiva SHOPINN SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole. Sabato 4 agosto salirà sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village Anna Tatangelo. La giovane cantante tornata sulla scena musicale a maggio con il nuovo singolo

“Chiedere scusa”, interprete di grandissimi successi come “Essere una donna”, “Ragazza di periferia” e “Libera”, si esibirà davanti al pubblico dell’Outlet Village, in uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della buona musica dal vivo. Tra un brano e l’altro Anna Tatangelo racconterà alcuni interessanti aneddoti legati alla sua carriera in un’intervista con il giornalista Massimo Cotto.



Nelle date degli eventi i negozi dell’Outlet Village resteranno aperti fino alle 24 per regalare serate davvero imperdibili e un’esperienza di shopping indimenticabile



Tutti gli appuntamenti delle SHOPINN SUMMER NIGHTS potranno essere riascoltati in differita su RADIO CUORE, la radio ufficiale dell’evento, che trasmetterà le repliche degli eventi ogni lunedì alle ore 21.00, su frequenze FM e online sul sito ufficiale www.radiocuore.it.



Inizio ore 21.00

Ingresso gratuito