Apre la call per partecipare a Portofino Dubbing Glamour Festival, spin-off di ActorsPoetryFestival

Liguria - Aperta la Call per partecipare a Portofino Dubbing Glamour Festival, Spin-off di ActorsPoetryFestival. Due le macro aree: attori e autori performers, articolate in Area attori (Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video acting) e Area Poetry (autori performers). Portofino Dubbing Glamour Festival (internazionale) debutterà con le Semifinali e Finali della Sezione doppiaggio. MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da "35yyg.r.ca.d.sendibm2.com" La Giuria, composta dal Gotha del doppiaggio nazionale e attori di fama internazionale e mondiale, vedrà professionisti impegnati nei lavori di Giuria. Eccezionale la partecipazione di Giancarlo Giannini, quale presidente della prestigiosissima vetrina, con la collaborazione di Annalaura Carano (Warner Bros Entertainment), Christian Iansante (voce ufficiale di Bradley Cooper), Marco Mete (doppiatore storico di Daffy Duck, direttore di doppiaggio, regista, attore), Haruhiko Yamanouchi (doppiatore, attore, speaker di eccezionale talento), Ida Sansone (doppiatrice di Dolores Umbridge in Harry Potter, direttrice di doppiaggio, regista e attrice, Marco Checchi (Booker di SDI Media), Gerardo Di Cola (critico e pluripremiato storico del doppiaggio). Direzione artistica Daniela Capurro. Al tavolo dei giurati di ActorsPoetryFestival 8° edizione siederanno: Roberto Trovato (docente drammaturgia Università di Genova), Paola Ergi (owner GOODmood audiolibri), Rosa Elisa Giangoia (presidente associazione Il Gatto certosino), Laura Garavaglia e (poeta, giornalista, fondatrice festival internazionale Europa in versi) e Andrea Tavernati, Piero Cademartori (Editrice Zona) Paolo Linetti (curatore del Museo d'Arte Orientale di Brescia).



Premi in palio:

Warner Bros Entertainment: tre contratti per i primi tre classificati

SDI Media: due contratti di doppiaggio

GOODmood: due contratti per i due migliori attori attrici per lettura di audiolibri

Editrice Zona: un contratto per il miglior autore / autrice

Teatro G.A.G.- Il gatto certosino: una serata di spettacolo/Reading poetico



Premi emergenti/ esordienti:

Museo d'Arte Orientale di Brescia: una serata di letture

Teatro G.A.G.: un anno di scuola di recitazione e doppiaggio per l'esordiente più talentuoso



A questi si aggiunge: ospitalità gratuita per il primo classificato per tutto il periodo di permanenza a Genova nella struttura da noi indicata.



.I luoghi prescelti per i due Festival si confermano Palazzo Ducale, Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, Villa Piaggio, Santa Margherita Ligure - Spazio aperto, Rapallo, con la novità di Portofino, il Comune più Glamour del mondo che ha creduto nel progetto.

Il programma delle due manifestazioni prodotte da Teatro G.A.G., che prevede anche due Mostre sul doppiaggio e sui Manga-Anime, prestigiosi workshop, interventi comici a cura di Alessandro Bianchi, interventi musicali, speed date e incontri col pubblico, è disponibile online. Scheda di iscrizione e Regolamento per la partecipazione su MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da "35yyg.r.ca.d.sendibm2.com" www.teatrogag.com.La partecipazione è consentita a concorrenti italiani e stranieri maggiorenni. Aperta la prenotazione agli speed date (gratuiti), fra cui anche quella con l'editore Cademartori: ci sarà un mega speed date finale a Portofino con ricevimento al quale sono invitati tutti i concorrenti. Workshop con Haruhiko Yamanouchi, Marco Mete, Ida Sansone, Rosa Elisa Giangoia e Paolo Linetti. Per tutti gli appuntamenti. Entrata libera.