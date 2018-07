Bilancio molto positivo per il 6° NiNiN Festival di Bogliasco

Liguria - Si è svolta nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2018, la VI edizione del NiNiN Festival, kermesse che ogni anno trasforma per qualche giorno il magnifico borgo ligure di Bogliasco in un mondo a misura di bambini e ragazzi.



Nato da un’idea di Mariagrazia Bisio, organizzato attraverso la Pro Loco di Bogliasco e sostenuto dal Comune di Bogliasco, il festival ha proposto numerosissimi laboratori, giochi e animazioni per bambini e ragazzi, tavole rotonde, film, presentazioni di libri e di progetti educativi per genitori, insegnanti ed educatori, spettacoli e performance di pittura, teatro e danza, la grande Fiera dei Servizi al Bambino e per la prima volta la prima volta la Fiera della Maternità.



Il tema portante dell’edizione è stato “La Libertà” ed ha attraversato tutto il programma con l’obiettivo di stimolare i bambini e i ragazzi ad interrogarsi sulle loro opinioni e di stimolare gli educatori adulti a riflettere e formarsi continuamente culla crescita sana e consapevole dei loro bambini.



I laboratori organizzati sono stati oltre 90, hanno tutti quanto registrato una grande partecipazione e molti il sold out.



Le open-night con gli spettacoli del venerdì e sabato sera hanno accolto un folto pubblico che si stima in un totale di circa 4000 persone.



Tutti gli operatori degli stand che hanno composto la Fiera della Maternità e la Fiera dei Servizi al Bambino si sono detti soddisfatti dei riscontri ottenuti dai visitatori ed hanno espresso gratitudine, per la preziosa occasione di incontro e confronto con numerosi altri colleghi ed addetti ai lavori che è stata loro data.