Borzonasca, sabato 24 agosto concerto del Gruppo Vocale Bequadro con l´organista Christian Tarabbia

Liguria - Sabato 24 agosto ritorna a Borzonasca presso il Santuario del SS. Crocifisso il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”.



La rassegna, giunta alla ventunesima edizione consecutiva, è promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. La manifestazione aderisce al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai concerti in Liguria diversi appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta. Saranno protagonisti dell’evento il Gruppo Vocale “Bequadro”, diretto da Giuseppe Manzini, e l’organista Christian Tarabbia. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare lo storico organo “Fratelli Serassi” (1821) in un ampio repertorio concepito appositamente per esaltarne le caratteristiche foniche. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo, del Comune di Borzonasca e del Comitato Promozione e Sviluppo di Borzonasca.