Chiavari, al Blue Seagull Pub la cantautrice genovese Marte

Liguria - Sabato 12 gennaio al Blue Seagull Pub di Chiavari, la giovane cantautrice Marte presenterà dal vivo il suo album d’esordio, “Metropolis in my head”. Registrato e prodotto all’Unbox Studio e al Blackwave Studio da Fulvio Masini e uscito il 4 dicembre 2018 per Libellula, il disco contiene nove brani semplici ed essenziali, dalle melodie catchy che attingono dall’indie-pop e a tratti dall’alt-rock.



Un lavoro in equilibrio tra mutamento e necessità di fermare le mille sfaccettature di un viaggio che altro non è che il percorso di crescita personale e musicale della giovane cantautrice. Ad aprire il concerto Leyla El Abiri. Ingresso gratuito.



«Metropolis in my head è stato un album che voluto fortemente - racconta Marte - L’ho cominciato e abbandonato due volte in due studi diversi, prima di arrivare alla sua forma finale. In questa fase di attese e di insoddisfazione credo di essere maturata molto musicalmente e personalmente, ho imparato a suonare uno strumento, ho scritto moltissimo, ho vissuto un uragano di emozioni che mi hanno portata a tirare fuori più cose su carta di quante potessi immaginare. Per questo nella versione finale del disco, quasi tutti i brani - a parte la title track e “You won’t go” - sono recenti e non erano contenuti nella versione embrionale. La metropoli nella mia testa è stato un concetto partorito molti anni prima di diventare un disco: dopo una vacanza-studio a New York ho capito che tutto quello che succedeva intorno a me era esattamente quello che sentivo dentro di me. Tutto il traffico, il caos, le contraddizioni, la fretta della gente. Questo concetto è stato trasformato in un album prodotto e registrato definitivamente in uno studio a Genova, grazie ad un amico nonché bravissimo musicista- produttore che ha ascoltato i miei brani e mi ha proposto di ripartire da zero. Il mio obiettivo è stato quello di riuscire a trasmettere un cambiamento personale e musicale, dopo anni di incertezze e vestiti che non mi stavano bene addosso, oltre alla forza e alla determinazione che sono state due caratteristiche necessarie per prendere ogni decisione. Gli arrangiamenti, la scelta dei suoni e il mood generale di questo mio primo album, vogliono rappresentare proprio questo».