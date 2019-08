Chiavari, questa sera in piazza Fenice avrà luogo una tappa di Miss Italia

Liguria - Alle 21.30 di questa sera si svolgerà a Chiavari - in piazza Fenice - la finale regionale sponsor del concorso di Miss Italia 2019, "Miss Bellessere Be_Much". Alla serata prenderanno parte le finaliste regionali che si sono classificate durante le varie selezioni svoltesi in tutta la Liguria.



L'evento - Presenterà la serata Celeste Lo Presti, prefinalista nazionale nel 2018, mentre madrine della serata saranno Laura Tassara, Miss Sport Liguria 2019, e Nicole Barbagallo, Miss Sport Liguria 2018. Durante lo spettacolo momenti dedicati alla bellezza, alla moda e al lifestyle. Ma anche alla danza, con due coreografie in ricordo di Giorgia Brixel interpretate dalle sorelle Sofia ed Emma e create da Michael Fuscaldo e Grazia Tringale, di Naima Academy di Chiavari.



Invece, per quanto concerne il concorso La Perla del Porto ( previsto per il 24 e 25 Agosto a Chiavari) vi inoltro la seguente comunicazione, appena ricevuta dal team organizzatore.

"A causa di improvvisi problemi di ordine amministrativo, non dipendenti dal direttore e dal comitato organizzativo stesso, è sospesa la manifestazione La Perla del Porto 2019 . La stessa viene posticipata all'anno 2020 in data da definirsi".