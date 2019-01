Consorzio della Focaccia di Recco, il bilancio del 2018

Liguria - Un anno da ricordare per il Consorzio della Focaccia di Recco, un 2018 che ha visto tanti impegni che hanno portato altrettante soddisfazioni. Basta scorrere all'indietro i post della pagina Facebook e sfogliare la "gigantesca" rassegna stampa per capire l'intensità, quasi frenetica, che ha caratterizzato questo anno di promozione per il sodalizio dei recchesi a favore della "mitica" focaccia col formaggio.



Presente a Finale Ligure per il Salone Agroalimentare Ligure, a Genova per Fiera Primavera, al Garda Golf per gli Open Golf D'Italia quindi La Spezia a Liguria da Bere e ai Bagni Misteriosi del teatro Franco parente a Milano per La mia Liguria; confermando i prestigiosi Salone del Gusto a Torino e Salone Nautico a Genova (eventi in contemporanea) terminando a Milano con Artigiano in Fiera. Le novità hanno reso esaltante l'annata; Euroflora ai Parchi di Nervi è stato un evento spettacolare corollato da una perfetta organizzazione Istituzionale del Comune di Genova e Regione Liguria, molto impegnativo ma che ha dato grandissime soddisfazioni, Mytiliade a Lerici si è dimostrato un evento di alta qualità, Collisioni Festival agri-rock dalla fama internazionale a Barolo in Piemonte al fianco della Regione Liguria è stato un palcoscenico di assoluto prestigio. E poi ancora presenti al prestigioso Festival della Comunicazione a Camogli, a contorno dei molteplici appuntamenti culturali in programma che si tiene ogni anno a settembre e ad Alassio in occasione della grande notte di When we where kids.



La triste parentesi di Ponte Morandi, nell'immediato dell'accaduto ha visto il Consorzio presente a Genova nella "zona rossa" a sostegno alle Pubbliche Assistenze ed in seguito le collaborazioni con Collisioni Festival sotto i patrocini di Regione Liguria e Regione Piemonte per la serata "Genova nel cuore" al Castello di Barolo con incasso totalmente devoluto a favore della Protezione Civile ligure.