Crollo ponte Morandi, a Rapallo eventi sospesi fino al 19 agosto

Liguria - A fronte della proclamazione del Lutto Nazionale per la giornata di sabato 18 agosto, l’amministrazione comunale ha scelto di rinviare a data da destinarsi anche le manifestazioni (sempre co-organizzate o patrocinate dal Comune) in programma nei giorni 17, 18 e 19 agosto, fatta eccezione per gli eventi di carattere religioso. Il calendario degli eventi riprenderà pertanto il regolare corso da lunedì 20 agosto.



«Stiamo vivendo momenti tristi e di apprensione per ciò che è accaduto a Genova - osserva il sindaco Carlo Bagnasco - Una terribile tragedia che deve far riflettere tutti. Ci uniamo al cordoglio sospendendo tutti gli eventi in programma e suggerendo anche alle attività private rispettare il lutto».