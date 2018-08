Da Amici a Shopinn, sale l´attesa per Irama

Inoltre dalle 10 alle 20 Slow Food Festival, le eccellenze enogastronomiche della Val di Vara e dintorni in mostra

Liguria - Domenica 2 settembre, a partire dalle 21.00, ultimo imperdibile appuntamento con la grande musica dal vivo della rassegna SHOPINN SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole. Sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village arriva IRAMA (la cui esibizione, inizialmente prevista per il 18 agosto, è stata posticipata a causa della tragedia che ha colpito Genova lo scorso 14 agosto). Il giovane cantautore reduce dalla fresca vittoria della 17esima edizione di AMICI, che ha raggiunto in pochissimo tempo i vertici delle classifiche con successi come “Un giorno in più”, “Che ne sai”, “Un respiro” e “Nera”, si esibirà davanti al pubblico dell’Outlet Village, in uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della buona musica dal vivo. Tra un brano e l’altro IRAMA sarà intervistato da Diego Zappone.



Anche in occasione dell’ultima data i negozi dell’Outlet Village resteranno aperti fino alle 24 inoltre fino al 2 settembre si potrà approfittare della promozione Extra Sales con sconti fino al 70% sul prezzo outlet (nei punti vendita aderenti). Come per gli altri appuntamenti, l’esibizione di Irama potrà essere riascoltata in differita su RADIO CUORE, la radio ufficiale dell’evento, che trasmetterà le repliche degli eventi ogni lunedì alle ore 21.00, su frequenze FM e online sul sito ufficiale www.radiocuore.it



Domenica 2 settembre Brugnato 5Terre Outlet Village ospiterà un altro attesissimo evento: lo Slow Food Festival, una vera e propria mostra-mercato dedicata alle eccellenze della Val di Vara e dintorni. Dalle 10 alle 20 sul boulevard dell’Outlet Village saranno protagoniste le aziende agricole e i produttori del territorio, con laboratori e tanti eventi dedicati all’enogastronomia e alla produzione artigianale. La ricetta tradizionale del pesto alla Spezzina, la preparazione del panigaccio di Podenzana, sono solo alcuni esempi degli appuntamenti che animeranno un’intera giornata dedicata alle tante eccellenze che rendono unico il territorio della Val di Vara.