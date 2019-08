Da`E poi c´è Cattelan` al palco sul Lungomare di Rapallo, arrivano gli Street Clerks

Liguria - Gli Street Clerks, l’amatissima resident band del programma TV “E poi c’è Cattelan!” in prima serata su Sky Uno, saranno protagonisti di una fantastica serata musicale sul lungomare di Rapallo. Dalla scrivania di Alessandro Cattelan al palco davanti al mare del Tigullio, lunedì 2 settembre alle ore 21,30, gli Street Clerks porteranno a Rapallo uno spettacolo giovane e frizzante, per soddisfare la voglia di musica di qualità del pubblico della Riviera.



Gli Street Clerks nascono nel 2007. Nei primi anni si affermano come band di grande impatto live, portando in giro, dalla strada ai piccoli pub, uno show di cover dagli anni 50-60 fino ai grandi successi più moderni tutti ri-arrangiati e reinterpretati in uno stile molto personale, vincendo nel 2008 il festival Pelago On The Road. Con la vittoria del Rock Contest 2010 gli Street Clerks si aggiudicano la produzione del primo Ep ufficiale “Il ritorno di Beethoven” co-prodotto con Controradio, che esce 12 giugno 2012. Con il successo dell’EP a livello locale e di uno show rodato da continui concerti gli Street Clerks aprono il palco a: Caparezza, Edoardo Bennato, Brunori Sas, Meganoidi.