Dalla Liguria a Netflix: arriva `Murder Mistery`

Liguria - Come già annunciato negli scorsi mesi, durante l'ultima settimana di luglio Jennifer Aniston e Adam Sandler saranno a Santa Margherita Ligure per girare "Murder Mistery", un'americanissima commedia "noir" prodotta da Netflix.



Il film - La pellicola racconta la storia di un poliziotto di New York (interpretato da Adam Sandler) e di sua moglie (Jennifer Aniston), che - mentre si trovano in vacanza in Europa - si ritrovano ad essere i principali sospettati dell'omicidio di un vecchio miliardario.

Per l'occasione, circa 300 addetti ai lavori alloggeranno nel Tigullio, benché la maggior parte delle riprese avrà come sfondo principale a Santa Margherita Ligure. Il set interesserà soprattutto l'area del Molo Foraneo (interdetto al pubblico) e Piazza Cagni (parzialmente interdetta), mentre rimarrà sempre aperto l'accesso all'area portuale, a tutte le attività commerciali, ai ristoranti e aglistabilimenti balneari.