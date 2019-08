Dionisio Festival a Chiavari, lunedì `Serata d´onore` interpretato da Michele Placido

Liguria - Il quarto ospite di Dionisio Festival, rassegna di teatro tutta chiavarese, sarà Michele Placido con “Serata d’onore”, un recital che vuole essere un dialogo tra artista e spettatori. Attore italiano tra i più carismatici e apprezzati degli ultimi vent'anni, Placido vanta una lunga carriera cinematografica e teatrale, oltre ad una positiva esperienza come autore e regista.



Lunedì 5 Agosto, a partire dalle 21.30, piazza Gagliardo diventerà la quinta perfetta per uno spettacolo davvero emozionante, in cui letteratura e poesia accompagneranno il pubblico in un viaggio tra i maggiori artisti e intellettuali internazionali. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari in collaborazione con Davide Paganini, attore e direttore artistico della rassegna, con il patrocinio di Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova.



Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo de Filippo. Ad accompagnare l'attore in questo viaggio poetico musicale saranno il Maestro Gianluigi Esposito e il suo musicista Antonio Saturno, che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre, dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le pagine più importanti della poesia e del teatro.