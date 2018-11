Domenica al Teatro Garage `Cappuccetto Lupo Rock`

Liguria - Domenica 11 novembre alle 17,00, la rassegna di teatro per famiglie Ti racconto una fiaba propone “Cappuccetto Lupo Rock” di Fiorella Colombo, uno spettacolo che parte dalla fiaba più antica del mondo per trasformarsi in una audace e coinvolgente ballata rock, dove i giochi dei ruoli vengono pian piano smontati per ricostruirne altri, con nuovi equilibri e nuove prospettive. Una versione caleidoscopica, mutevole come diverse sono le Cappuccetto rosso che si incontrano, le storie e i finali diversi che ne scaturiscono.



Differenti sguardi si posano sulla figura leggendaria di Cappuccetto Rosso, nature e inclinazioni che reagiscono in modo diverso, o addirittura opposto, al compito dato dalla mamma e così facendo incontrano un lupo che talvolta si manifesta spietato, a volte adulatore e a volte guida dentro il bosco.



L’avventura nel bosco oscuro diventa metafora e addentrarsi nei meandri oscuri, lasciando la casa, il conosciuto, la luce, per andare verso il bosco, l’ignoto, l’ombra porta a scoprire che non sempre tutto è come sembra.



Una storia che racconta quanto la vita sia in attesa dei nostri primi passi verso nuove scoperte, incontri e misteriose avventure. Ed anche il bosco pieno d’insidie e paure potrebbe trasformarsi in un luogo assai diverso da come gli altri lo descrivono. A noi la scelta.

In scena oltre a Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta e Giuseppe Pellegrini

Prezzo unico € 7,00