Ecco l´Andersen Festival e Sestri torna un paese da favola

Liguria - Dopo l’apertura della 22° edizione dell’Andersen Festival, che verrà inaugurata da un corteo di 600 bambini di Sestri Levante a cui la città consegnerà idealmente le chiavi, giovedì 6 giugno si spalancheranno le porte al mondo dell’infanzia con numerose e interessanti proposte.

Si comincia a scoprire l’Andersen Festival da Palazzo Fascie Rossi, centro culturale di Sestri Levante, in Corso Colombo 48, con le mostre: VOI GRANDI SIETE TUTTI UGUALI! sui diritti dei bambini raccontata da Mafalda (orario 10-13 e 14-17); NATI PER LEGGERE, rassegna bibliografica a cura del Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri; TU CHE MI GUARDI, TU CHE MI RACCONTI, nata dai disegni dei bambini che hanno partecipato all’Andersen (MuSel, orario 10-13 e 14-17).



Alle ore 16.00, sempre a Palazzo Fascie, si terrà il workshop FUMETTI PER BAMBINI, dedicato a bambini di 6 anni in su, con iscrizione obbligatoria, che si protrarrà fino alla fine del Festival domenica 9 giugno.

Nell’atrio del Palazzo Comunale, fino a domenica, sarà esposta la gigantografia di QUESTI SIAMO NOI, una serie di esercizi individuali per coscienza collettiva: in mostra tutti i 989 disegni delle scuole di Sestri Levante in un unico macroscatto.

Nella Piazza del Comune, alle ore 19.30, si terrà lo spettacolo della Classe V della scuola Elementare di Castiglione Chiavarese, LE PAROLE DI GRETA, IL GIOVEDÌ PRIMA DEL FUTURO, a cura di Antonio Pannella e Susanna Groppello di Teatrovelato.

Presso l’Ex Convento dell’Annunziata, alle ore 15.00, ci sarà il CONCERTO DELLE VOCI BIANCHE della scuola primaria di Santa Vittoria di Libiola; nella Sala Agave del Convento invece, alle ore 18.00, si terrà lo spettacolo di danza a cura della scuola Moma’s Dance Academy, E FU SERA E FU MATTINA.

Alle ore 18.45, sempre in Convento, si terrà lo spettacolo di piccolo circo, UN ALTRO MONDO a cura del Circolo Virgola.

Fuori l’Ex Convento dell’Annunziata, alle ore 19.15, in via Portobello lato ristorante, si terrà lo spettacolo LAMPEDUSA della Scuola secondaria di I grado di Sestri Levante.

La serata di giovedì continuerà alle ore 20.00, presso il Teatro Conchiglia con gli allievi della scuola della Società Filarmonica di Sestri Levante, che si esibiranno nel concerto LA MUSICA NEL CUORE.

Alle ore 21.00 invece, nella Sala Agave dell’Ex Convento, ci sarà lo spettacolo teatrale di Officine Tok, della classe VI della Scuola Primaria di Moneglia, THIS IS ME.

Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 20.00, in piazza del Comune, la Danimarca di Hans Christian Andersen farà viaggiare tutti con la fantasia con alcune delle storie più amate di Andersen.