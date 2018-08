Enrico Nigiotti si racconta a Shopinn

Sabato 11 agosto

Liguria - Prosegue la rassegna estiva SHOPINN SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole. Sabato 11 agosto salirà sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village Enrico Nigiotti. Il cantautore e chitarrista livornese, reduce da X Factor 11, autore di successi premiati da pubblico e critica come “L’Amore è” e il nuovo singolo “Nel silenzio di mille parole”, si esibirà davanti al pubblico dell’Outlet Village, in uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della buona musica dal vivo. Tra un brano e l’altro Enrico Nigiotti sarà intervistato dal giornalista Massimo Cotto.



Nelle date degli eventi i negozi dell’Outlet Village resteranno aperti fino alle 24 per regalare serate davvero imperdibili e un’esperienza di shopping indimenticabile



Tutti gli appuntamenti delle SHOPINN SUMMER NIGHTS potranno essere riascoltati in differita su RADIO CUORE, la radio ufficiale dell’evento, che trasmetterà le repliche degli eventi ogni lunedì alle ore 21.00, su frequenze FM e online sul sito ufficiale www.radiocuore.it.



Inizio ore 21.00

Ingresso gratuito