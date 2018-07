Ezio Mauro presenta `Il Condannato - Cronache di un sequestro`

Mercoledì 11 luglio a Chiavari

Mercoledì 11 luglio, alle ore 21.30, nella bellissima piazza Fenice, Ezio Mauro presenterà al pubblico del "Festival della Parola - Summer edition" il suo reading "Il condannato – Cronache di un sequestro".



Un appuntamento da non perdere per due ragioni, in primis certamente per la qualità e lo spessore della ricerca storica, che sta dietro al lavoro di Mauro e poi perché quella di Chiavari sarà l’unica data in Liguria del tour di questo importante “spettacolo”.



Così spiega Enrica Corsi della produzione del Festival della Parola: «Come già tanti altri festival, anche il Festival della Parola, forte del successo e dell’apprezzamento manifestato dal pubblico, cerca di ampliare i propri confini temporali, al di là dei quattro giorni canonici e di ampliare il progetto con un appuntamento di altissima qualità, che si riaggancia ai temi del festival e al suo legame con l’attualità e la storia. E’ un esperimento che avviamo quest’anno e vedremmo come risponderà il pubblico». E così aggiunge il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua: «L’amministrazione comunale ha deciso di creare per la prima volta una tappa estiva del Festival della Parola e dato il successo riscosso da questa V edizione, riprendendo il tema della piazza e l’appuntamento con la storia, piazza Fenice ospiterà lo spettacolo di Ezio Mauro. Sia io che l’assessore al Turismo, Gianluca Ratto, crediamo molto nel progetto e lo riteniamo il contenitore più efficace per avviare un esperimento tutto chiavarese con la parola e la cultura».