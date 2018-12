Favola e magia a Rapallo, arriva la carrozza di Cenerentola

Liguria - Dal palcoscenico del teatro, al giardino della Casa di Babbo Natale. Arriva a Rapallo la carrozza di Cenerentola, aggiungendo a Villa Devoto un ulteriore tocco di meraviglia fiabesca. Utilizzata sui palcoscenici più importanti d’Italia, per la messa in scena de “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini, firmata dal regista Paolo Panizza, si tratta di una zucca-carrozza trainata da un cavallo bianco, tutto a grandezza naturale, realizzata in vetro resina e completamente illuminata dai led.



Un’installazione davvero coreografica e spettacolare, che resterà sino all’Epifania nel giardino della villa, fornendo ai visitatori della casa di Babbo Natale, un ideale angolo per romantici selfie e per continuare a vivere la magia di un sogno. Inevitabile, nel 150° anniversario della morte del compositore pesarese, un riferimento ad una delle sue composizioni operistiche molto amata dal pubblico di tutto il mondo.



E intanto la Casa di Babbo Natale continua ad attirare centinaia di visitatori, anche nello scorso fine settimana sono state davvero tantissime le persone (e non solo bambini e famiglie) che hanno scelto Rapallo per entrare nella favola del Natale e Villa Devoto è stata la location perfetta. Si ricorda l’orario di visita alla Casa di Babbo Natale.