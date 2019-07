Feste Patronali Nostra Signora dell’Orto a Chiavari

Liguria - Nei giorni 2 e 3 Luglio si svolgeranno le festività in onore di Nostra Signora dell'Orto, patrona di Chiavari e della Diocesi, dove sacro e profano si alterneranno per dar vita al consueto calendario di appuntamenti.



Si parte il 2 Luglio con la fiera cittadina, che interesserà Piazza Roma, Corso Dante, Via Trieste, Via Nino Bixio, Corso Garibaldi, Piazza Matteotti, Via Delpino, Piazza Della Torre, Via Gagliardo e Largo Giannini. In allegato l’ordinaza della Polizia Municipale relativa alle disposizioni in merito alla circolazione, ai divieti e alle limitazioni nel centro abitato.



Mentre alle ore 18 presso la Cattedrale di Chiavari, appuntamento con la solenne S. Messa Pontificale presieduta da S.E. Mons. Alberto Tanasini, Vescovo diocesano, con la parteciapzione delle autorità.



Sempre martedì 2 Luglio, alle ore 21.15 in Piazza N.S. dell’Orto, l'Associazione Culturale Simon Boccanegra Onlus in collaborazione con la Diocesi, il Comune di Chiavari e la Regione Liguria, presenterà alla cittadinanza il Concerto Lirico Sinfonico. Sul palco l'Orchestra Chiavari Classica e il Coro C. Monteverdi, diretti dal maestro Francesco Gardella. Presenti anche Viktoria Kholod soprano, Eros Lombardo tenore, Arianna Serra voce e Andrea Cardinale violino solista. Il concerto inizierà con un brano sacro, proseguirà con il “Concerto per violino e Orchestra n. 1, in re maggiore, Op. 6 di Niccolò Paganini, a seguire “Va, pensiero sull’ali dorate” da Nabucco di Giuseppe Verdi, “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, “Vedi! le fosche notturne spoglie” (Coro di gitani) da Il Trovatore di Giuseppe Verdi, “O soave fanciulla” da Boheme di Giacomo Puccini, “Marcia Trionfale” da Aida di Giuseppe Verdi , ed infine “Libiamo, né lieti calici” (Brindisi) da Traviata di Giuseppe Verdi. In allegato il manifesto.



Mercoledì 3 Luglio alle ore 21 si svolgerà la consueta processione per le vie cittadine con la venerata immagine di Nostra Signora dell’Orto. Il percorso sarà il seguente: partenza dalla Cattedrale, Via Vinelli, Corso Garibaldi, Via Nino Bixio, Piazza Roma, Passo delle Clarisse, Via Entella, Piazza Matteotti, Via Martiri della Liberazione, Viale Millo, Viale Arata, Piazza N.S. dell’Orto. A seguire, verso le 23, lo spettacolo piromusicale dedicato al tema “Angeli e Demoni” a cura dell società Pirotecnica Morsani srl: con quattro pontoni in mare e dieci postazioni di sparo a terra, si prospetta un imperdibile spettaccolo pirotecnico.