Festival di Chiavari, la chiusura con Vittorio Sgarbi

Liguria - Continuano gli incontri del Festival della Parola, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Chiavari – Assessorato al Turismo e prodotta dall’Associazione Le Muse Novae che fino a domani, domenica 2 giugno, animerà le piazze e diverse location di Chiavari.



A chiudere la sesta edizione della rassegna sarà il super ospite Vittorio Sgarbi, protagonista dell’attesissimo “Incontro attorno a Leonardo”, un omaggio a Leonardo da Vinci proprio nell’anniversario dei cinquecento anni dalla sua morte. All’interno dello spettacolo, in programma domani alle 21.30 all’Agorà della Parola, il noto critico d’arte offrirà al pubblico un ritratto dell’artista a tuttotondo: Leonardo ingegnere, pittore, scienziato, talento universale, simbolo del Rinascimento italiano. Non mancheranno riferimenti alle opere Monna Lisa, all’Ultima Cena, e a ogni aereo ingegno che il genio di Leonardo studiò, fino a spingersi alla tensione del volare.



Anche la musica sarà protagonista dell’ultimo giorno del Festival della Parola, con l’incontro con Franco Mussida, uno dei più grandi chitarristi del prog italiano nonché fondatore della PFM, che alle 19 all’Auditorium San Francesco presenterà il suo libro “Il pianeta della Musica” (Salani Ed.), intervistato da Massimo Poggini. L’evento è in collaborazione con Slow Music.



Non mancheranno gli appuntamenti di storia, politica e attualità, come la conferenza “L’Italia democratica e la sua costituzione nate dal confronto e dal dialogo”, in programma alle 18 all’Auditorium San Francesco, condotta dall’autore e giornalista del Corriere della Sera Angelo Panebianco. La conferenza tratta i temi della democrazia e della costituzione italiana proprio in occasione della Festa della Repubblica e con riferimento al Dialogo, il tema della sesta edizione del Festival della Parola di Chiavari.